Любовный гороскоп на сегодня 23 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Овен

Ваш любимый человек ни в коей мере не желает вам зла, не провоцируйте его на ссору. В этот день вашему любимому человеку сложно будет сосредоточить все свое внимание на вас, ваших проблемах и ваших желаниях.



Сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно угадывать ваши желания, хотя с вашей точки зрения они будут более чем очевидными. Постарайтесь понять, что он не экстрасенс и подсказывать ему по мере надобности. Возможно, даже не по разу и не по два.В этот день исполнится ваше заветное желание, которое, вполне возможно, будет касаться вашей личной жизни и отношений с дорогим вам человеком. Однако велика вероятность и разочарования в том, что подарит вам судьба. Поэтому не стоит ожидать очень многого от заветного чуда: радуйтесь тому, что дадут.Сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человеку. Он должен почувствовать, что вы рядом и останетесь рядом, что бы ни случилось. Любимый человек стал почему-то слишком эгоистичным? Попробуйте объяснить ему, что вы тоже человек со своими желаниями.

Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Лев

Решительно назначьте кому-нибудь романтическое свидание. Сегодня основным врагом вашей личной жизни станет техника. Интернет не будет работать, СМС – доходить и вообще плоды человеческой мысли повернутся к вам спиной. Стройте личную жизнь, хватит о ней только мечтать!



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Дева

Постарайтесь не пренебрегать возможность поговорить по душам со своим любимым человеком, общение поможет наладить отношения. Сегодня вашему любимому не захочется понимать вас в ваших намерениях и решениях, поэтому он будет всячески вас отговаривать от какого-то действия, которое для вас будет очень важным. Его выслушать стоит, а вот идти на поводу – пожалуй, нет.



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Весы

Прежде всего - расслабьтесь. Вы можете оказаться объектом интереса со стороны человека, занимающегося сводничеством. Может, оно и неплохо — вам ведь явно добра желают. Толку, правда, наверняка не будет, но хоть какое-то развлечение.



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Скорпион

Отношения со второй половинкой наладятся, если вы, конечно, не будете конфликтовать по пустякам. Сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что он не может вам помочь в решении той или иной вашей проблемы, даже если его желание будет очень сильным.



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Стрелец

Завоевание человека вашей мечты подходит к концу. Скоро он сдастся на милость победителя, и будете вы жить, как в сказке, долго и счастливо. Только задумайтесь: когда эта мечта сбудется, не станет ли вам скучно жить? И, может быть, не стоит так уж торопить события, а лучше позавоёвывать неприступное сердце подольше?





Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Козерог

Одиночкам не рекомендую проявлять настойчивость с малознакомыми людьми. Если Вам говорят "нет", то это слово так и следует понимать. Сегодня вы получите неожиданное письмо, причем с большой долей вероятности – по электронной почте. Оно в значительной мере изменит вашу личную жизнь.



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Водолей

Весёлая музыка, играющая в баре неподалёку, может совершенно сбить вас с мысли и оказаться настолько притягательной, что вы забудете обо всём остальном. В общем, Рыбы, скорее всего, домой заявятся поздно и с маловразумительным объяснением задержки. Что вас ждёт в ответ? А это уж кого как…



Любовный гороскоп на 23 мая 2019 Рыбы

В этот день ваш любимый человек сознается вам в каких-то своих точках зрения на ту или иную проблему, о которых раньше почему-то умалчивал, что создаст весьма ощутимые проблемы в общении и взаимопонимании. С другой стороны, он всё же вам признался, что тоже много о чём говорит.