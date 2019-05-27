Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Овен

Едва ли вы будете настроены на что-то серьезное - предпочтете легкий флирт, и не исключено, что сразу с несколькими людьми. Наслаждайтесь своей популярностью у противоположного пола, постигайте его психологию, оттачивайте навыки общения, учитесь говорить «нет» и принимать подарки.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Телец

Не переживайте по пустякам, а в случае возникновения серьезных сложностей - не опускайте руки. Ощутив психологическую нестабильность, срочно принимайте меры: медитируйте, слушайте успокаивающую музыку, занимайтесь плаванием или выбирайтесь на природу.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Близнецы

Выражение чувств на этой неделе будет особенно ярким - хорошо запланировать свидание или романтическую поездку. Кстати, свободным представителям знака сейчас тоже рекомендуем не сидеть дома - им поездка может принести интересное знакомство.





Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Рак

Настаивайте на том, что считаете правильным. Партнер на этой неделе будет прислушиваться к вам, как никогда, поймет и поддержит, спокойно отодвинув личные предпочтения на второй план.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Лев

Не тратьте душевные силы на переживания - берегите себя! Вас ожидает настоящий калейдоскоп из сюрпризов, неожиданных встреч и незапланированных визитов. Жизнь в июле будет бурлить, главное - не растеряться и не дать ее стремительному потоку вас сбить.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Дева

Пребывая в знаке чувственных удовольствий, планета любви; сделает акцент на физическом влечении - интимные контакты периода обещают очень порадовать. Именно влечение может стать поводом для нового знакомства, но это не история «на одну ночь».



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Весы

Это очень благоприятное положение планеты любви, которое сулит покой и гармонию в текущих отношениях и приятные знакомства с серьезными перспективами - тем, кто одинок.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Скорпион

О вас будут много говорить - по большей части с восхищением. Еще бы: вы полны энергии, энтузиазма и тогда, когда другие опускают руки, беретесь за дело с новой силой. На вас будут равняться, вам будут подражать. Вот он - ваш звездный час! Но, наслаждаясь им, постарайтесь не подхватить звездную болезнь!



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Стрелец

Долой хождение по кругу! Ваш девиз – только вперёд! Пришло время поступать так, как вы считаете нужным. Если что и должно измениться, то решение принимать только вам. После среды предстоит серьёзный разговор со второй половиной.





Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Козерог

Отправляйтесь на отдых, поездка запомниться вам многим, но особенно – знакомством с очень приятным человеком… Глубокий вдох – вы с таким нетерпением этого ждали и наконец-то сможете порадоваться довольно продолжительным и приятным отношениям.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Водолей

Вас будут окружать комплименты от незнакомых людей. Воздыхатели будут удивлять своей фантазией и изобретательностью. Но не давайте напрасных надежд. Принимайте знаки внимания только от потенциального партнёра, ведь отвечая всем сразу, можно остаться у разбитого корыта.



Любовный гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года Рыбы

Именно сейчас голову нельзя терять. Оставайтесь рассудительной, иначе наломаете дров. Не волнуйтесь, только подлинные чувства будут иметь силу, всё остальное развеется само собой. Проявите терпение, тогда сможете добиться желаемого результата в амурных делах.