Гороскоп на 27 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 27 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.05.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.05.2019 - Луна в Рыбах.



Ты должна заботиться о здоровье, хорошо питаться и спать, вести активный образ жизни. Один из основных принципов этого дня - трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Тебя могут ожидать интересные предложения, но лучше не принимать решение не посоветовавшись с шефом. Сегодня не лучший день для экспериментов со своей внешностью.Этим утром у тебя хорошее настроение. Веский повод над кем-нибудь пошутить! Постарайся смирить самонадеянность и прими помощь и поддержку от родных. С некоторыми трудностями одной не справиться. Возможно, сегодня стоит посетить выставку, это занятное мероприятие принесет тебе только гармонию и успокоение, которых так не хватает в твоей жизни.

Гороскоп на 27 мая 2019 Близнецы

День может принести с собой некоторые семейные неурядицы. Придется принимать много моментальных решений, в противном случае ты рискуешь получить домашний конфликт, что в свою очередь совершенно недалеко стоит и до потерь. Посвяти больше времени близким людям, заверши в доме затянувшиеся работы. Подходящий день для новых знакомств, романтических свиданий, амурных отношений. Сон, посетивший тебя этой ночью, может стать реальностью.



Гороскоп на 27 мая 2019 Рак

Этот день благоприятен для реализации природных способностей, обучения, сбора информации и обмена опытом. Тебя ожидает успех в деловых предприятиях, появившихся совсем недавно. Возможно, тебя что-то не устраивает в твоем образе в глазах друзей.



Гороскоп на 27 мая 2019 Лев

Сегодня стоит выделить время для того, чтобы зайти в салон красоты. Великолепное настроение, появившиеся к вечеру, поддержит спокойствие в семейном кругу и на амурном фронте. День предполагает успехи в общении, новые знакомства.



Гороскоп на 27 мая 2019 Дева

Сегодня ты не прочь уйти в себя и не вернуться назад, поэтому ты делаешь уколы всем без разбору. Помни, семья - это подарок небес, и никакие беды не смогут вас разлучить. Не огорчайся из-за временного перерыва в интимной жизни - после него ощущения будут намного более захватывающие.



Гороскоп на 27 мая 2019 Весы

Ты будешь слегка раздражена какими-то обязательствами в финансовых и деловых отношениях и, как следствие, инициировать всяческие споры, правда, никаких серьезных конфликтов ты не затеешь. Пора выделить время для укрепления физической формы, вероятна проблема с мышцами пресса и бедер. Восстановленная упругость мышц позволит повысить общий тонус.



Гороскоп на 27 мая 2019 Скорпион

Отличный день для реализации давно задуманных идей. Но не стоит слишком сильно увлекаться. В профессиональной сфере появится возможность использовать связи и контакты в корыстных целях. Первая половина дня может принести неприятный сюрприз. Сегодняшний день принесет необходимость сделать серьезный выбор, который повлияет на твою судьбу.





Гороскоп на 27 мая 2019 Стрелец

Звезды говорят, что не следует быть чересчур самонадеянной в вопросах здоровья. Если ты в ссоре с кем-то из родственников, не откладывай примирение в долгий ящик. Звезды помогут тебе попросить прощения и простить. В выходной ты в состоянии совершить непростительную ошибку. Утро может принести неприятный сюрприз.



Гороскоп на 27 мая 2019 Козерог

Сегодня полезно употреблять в пищу фрукты и овощи. Есть возможность познакомиться с человеком, который полностью переменит твою судьбу. Положение звезд не располагает сегодня к финансовым приобретениям, поэтому будь сегодня внимательна в денежных вопросах.



Гороскоп на 27 мая 2019 Водолей

В этот день лучше не распыляться по мелочам, доводя коллег до предынфарктного состояния, а сосредоточиться на важном и своевременном вопросе. Сегодняшний день неудачен для дел, связанных с куплей-продажей имущества. Сегодняшнее утро лучше использовать для развлечений, а не для труда на процветание твоего босса. Можешь, например, погулять с подругой или с любимым.



Гороскоп на 27 мая 2019 Рыбы

Утро подарит тебе покой и уверенность в предстоящем дне. Сегодня жизнь не станет благоволить скрытным людям - если у тебя есть ощущение чего-то важного, говори об этом, это поможет избежать множества проблем в будущем. Этот вечер обещает быть очень насыщенным. Не исключено скрытое или явное состязание творческого плана.