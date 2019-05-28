Любовный гороскоп на сегодня 28 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек будет крайне подвижным и этим будем очень вам напоминать ртуть. Ни на секунду не сможет он присесть спокойно, и вам постоянно придётся за ним бежать, где-то его ловить и зачем-то догонять. «Она как метеор мелькнет и пропадает, даже рок-н-ролл за ней не поспевает», – пела когда-то группа «Секрет» о вашей половинке.



Сегодня ваш любимый человек захочет всячески повышать вашу образованность. Для этой цели он порекомендует вам какую-нибудь очень умную книжку, сводит вас в музей или в театр. Скорее всего, у него получится всё это сделать интересно и ненавязчиво, так что бояться не стоит.У вас сегодня ничего не будет получаться. Комплименты окажутся неуклюжими, цветы завянут по дороге, а ужин пригорит. Поэтому на всякий случай беритесь только за то, в чём уверены и что проверено многолетней практикой. В этом случае вашей половинке, возможно, удастся не заметить некоторых ваших промахов.Постарайтесь сегодня не давать вашему любимому человеку советов, если он вас не попросит об обратном. Даже если вы совершенно точно знаете, как сделать лучше, воздержитесь от комментариев. Ничего, кроме раздражения, ваше вмешательство в душе вашей половинки не вызовет.

Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Лев

Сегодня вашему любимому человеку очень понадобится ваша помощь и поддержка, причем в совершенно неожиданной и непривычной для вас сфере. Пожалуй, вам не так-то просто будет разобраться с предложенной вам тематикой, однако если у вас это все же получится - честь вам и хвала!



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Дева

Путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, в независимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее, чем просто вкусная еда. Более того, она служит лишним доказательством вашей любви. Поэтому приготовьте сегодня для вашей половинки что-нибудь эдакое. Пусть даже яичницу, зато от всей души.



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Весы

Сегодня вашему любимому человеку будет постоянно казаться, что вы хотите его разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение того, что разыграть его вы хотите как-то очень обидно. Постарайтесь его как-то в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно представить себе, что вы его больше не любите и он вам больше не интересен. Поэтому вы можете вести себя как угодно, ибо ваши действия не будут истрактованы как попытка прекратить отношения, свести их на нет.



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Стрелец

В этот день вам не стоит откладывать на завтра то, что можете сделать сегодня или должны были сделать и вовсе вчера. В этот день не сделаете – никогда не сделаете. И ваша личная жизнь пострадать от такой безалаберности может весьма существенно: вы даже не представляете, насколько...





Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Козерог

Постарайтесь провести сегодня с любимым человеком, как можно больше свободного времени, вы получите немало удовольствия. Если одиноким сегодня уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной сему проявлению внимания стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться с вами поближе. Кстати, такой способ знакомства можно взять на заметку.



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Водолей

Начать день лучше с паузы в активной личной жизни, перенесите свидание на вторую половину дня. Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите ему сказать, и никакие ваши аргументы должного действия над ним не возымеют. Поэтому постарайтесь апеллировать не к его разуму, а к чувствам: они будут куда более восприимчивы к вашим речам.



Любовный гороскоп на 28 мая 2019 Рыбы

Кто в поиске, вы отлично выглядите, хватит вам скучать дома, сегодня вы вполне можете с кем-нибудь познакомиться. Может, это ваша судьба. Замечательный день для того, чтобы выехать вместе с вашей половинкой на природу. Обычно за чертой города люди очень меняются, скидывают городские маски и становятся сами собой. Замечательный тест на совместимость! И если вам действительно хорошо вместе – то и день получится просто отличным.