Гороскоп на 28 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 28 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 28.05.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.05.2019 - Луна в Рыбах.



Возможны перемены в отношениях с любимым. Вспомни о своих детях, им просто необходимы твои внимание и ласка. Своди их в кино, цирк или театр, пусть немного развеются, да и тебе будет не лишним получить немного ярких впечатлений. Звезды рекомендуют пройтись по улице и подышать свежим воздухом утром. Помни, что ни в коем случае нельзя подавлять творческие порывы.Следует опасаться обмана. А, может, вообще стоит уйти с работы, сославшись на общее недомогание. В этот день пути к улучшению здоровья следует искать в банальных истинах: в следовании режиму дня и отсутствии перегрузок. Это крайне просто, и, вместе с тем, очень эффективно. Хотя и принято говорить, что понедельник - день тяжелый, к сегодняшнему дню это не относится. Будь осторожнее в обращении с электричеством и газом.Отдельного внимания потребует семейная обстановка. Положительно сказывается на отношениях совместное занятие домашними делами. В вопросах, касающихся твоей внешности, прислушайся сегодня к менинию твоего друга. Утро принесет чувство стабильности и уверенность в собственной правоте.

Гороскоп на 28 мая 2019 Рак

Возможно, в этот день придется постараться решить проблемы родственников, им очень пригодятся твои поддержка и помощь. Кто-то из родных не даст тебе сегодня утром выспаться всласть. Не теряй выдержки, держи все под контролем, и в недалеком будущем ты получишь заслуженную награду. Сходи куда-нибудь с приятными людьми, которым ты доверяешь.



Гороскоп на 28 мая 2019 Лев

Этот день пройдет под знаком красоты. Так что сегодня совсем не лишним будет заняться собой. Сходи в салон красоты. Начавшаяся под вечер головная боль может быть весьма неприятной и затяжной. Возможен конфликт с кем-то из родственников: тебе нужно осмотрительно подойти к общению - это исправит ситуацию.



Гороскоп на 28 мая 2019 Дева

Звезды говорят, что сегодня удача на стороне влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Вообще, ситуация сейчас совсем не благоприятна в плане денежных средств. Утро будет непростым. Время будет тянуться как резина.



Гороскоп на 28 мая 2019 Весы

Наступил благоприятный день для воплощения твоих мыслей и планов. Этим утром можно разрешить себе немного подольше поваляться в кровати. Не забывай, что звезды могут только обратить твое внимание на некоторые проблемы или что-то порекомендовать, но ни в коем случае не описать точно все твое будущее.



Гороскоп на 28 мая 2019 Скорпион

Твое пренебрежительное отношение к коллегам может вызвать гнев шефа. Пока не поздно, тебе нужно взять себя в руки и внести кардинальные изменения в свое мироощущение. собраться Основная профилактика для тебя в этот день - потребление только естественных продуктов.



Гороскоп на 28 мая 2019 Стрелец

Существует опасность немного перегнуть палку: супружеская половина вряд ли будет довольна твоей чрезмерной занятостью, а сослуживцы настороженно воспримут твое служебное рвение. Сегодня утром у тебя слишком много энергии. Смотри, не выплескивай все на окружающих, а то можешь чего-нибудь натворить! В спорных ситуациях не спеши пытаться надавить на окружающих.





Гороскоп на 28 мая 2019 Козерог

Сны, приснившиеся тебе этой ночью, вероятнее всего, не сбудутся. Звезды подсказывают, что сейчас наиболее подходящее время для развития разнообразных творческих идей. Подумай заранее о планах на вечер, иначе ты рискуешь превратить его в один из самых скучных твоих вечеров.



Гороскоп на 28 мая 2019 Водолей

Встречи с друзьями и коллегами не обещают ничего хорошего. Близкие люди, с которыми сталкиваешься ежедневно, помогут тебе улучшить финансовое положение. День великолепен для консультации у дантиста и пластических операций. День хорош для того, чтобы уделить внимание своей внешности. Приобрети сегодня что-нибудь из косметики. Пора немного освежить собственный имидж.



Гороскоп на 28 мая 2019 Рыбы

Вы любите, когда дни настолько сложные и напряженные, что у Вас не остается времени на себя и свои мысли. Тем не менее, после них Вы очень устаете и хотите немного отдохнуть. К счастью, у Вас будет такая возможность, но чуть позже. Сейчас перед Вами открывается несколько новых возможностей, и Вы не должны их упустить.