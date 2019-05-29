Любовный гороскоп на сегодня 29 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Овен

Скорее всего, сегодня в вопросах налаживания отношений со своей второй половинкой вам придется сделать первый решающий шаг, иначе дело не сдвинется с мертвой точки. Не стоит стесняться просить прощенья, потому что ваше желание улучшить взаимоотношения будет, без сомнения, оценено по достоинству. Попробуйте сегодня взглянуть на ваши взаимоотношения с точки зрения своего любимого человека, тогда вы сможете избежать ошибок.





Постарайтесь преподнести любимому человеку небольшой приятный сюрприз, ваше внимание будет оценено по достоинству. Говорят, что в паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Никто не берется утверждать абсолютную справедливость этой фразы для всех пар, но ее актуальность для вас оспаривать не возьмутся даже звезды. Осталось только выяснить, кто же любит. Вы? Или вас?Сегодня вам лучше не искать новых знакомств, а то только лишние проблемы себе добавите к уже имеющимся, лучше немного поскучайте. Но стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится. Плохим людям, недостойным вашего внимания, такие имена не достаются, будьте уверены! Может быть, стоит сделать пару шагов ему навстречу с целью скорейшего сближения и, возможно, создания прочного тандема?

Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Рак

Брак, заключенный сегодня будет счастливым и долгим. Также день благоприятен для тех, кто надеется встретить свою любовь. Сегодня вашему любимому человеку очень захочется понимать все, что вы хотите ему сказать и даже то, что почему-то сказать не решаетесь. Поэтому на всякий случай будьте готовы к допросу с пристрастием или к пристальному взгляду «глаза в глаза», выпытывающему, выведывающему.



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Лев

Если уж одинокие решили с кем-то познакомиться, то действуйте, сегодня из этой затеи может получиться что-то стоящее, не бойтесь. Сегодня ваш любимый человек будет излишне ревнив и недоверчив, поэтому будьте готовы к тому, чтобы оправдываться за каждое ваше действие, слово или желание. Все они будут казаться вашей половинке более чем подозрительными, а потому бескрайне предосудительными.



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Дева

Найдите время поговорить со второй половиной наедине, вы лучше поймете точку зрения друг друга и быстрее придете к договоренности в обсуждаемом вопросе. Сегодня вы сами с трудом будете понимать, что вы хотели сказать вашему любимому человеку той или иной своей фразой. Придется расшифровывать не только ему, но и себе тайные смыслы сказанных вами фраз или произведенных действий. Увы, это будет не так просто, как хотелось бы.



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Весы

Хватит предаваться сладостным мечтам, будьте внимательны к тому, кто рядом с вами и у вас появится много причин для радости. Сегодня вашему любимому человеку захочется каким-то образом привлечь к себе ваше дополнительное внимание, поэтому вам вряд ли стоит удивляться его неожиданным поступкам. Постарайтесь понять мотивы его действий и не обижаться на их реализацию.



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Скорпион

Если вам очень хочется сделать любимому человеку подарок, то необязательно тратить кучу денег, порадует и ужин при свечах. Сегодня вы с вашим любимым человеком будете говорить исключительно на языке ехидства. Те, кто плохо знает ваш тандем, будут свято уверены в том, что вы ссоритесь. А на самом деле, вам так будет проще, уютнее и комфортнее. Что ж, так держать!



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Стрелец

Одиноким не стоит отказываться от романтических приключений. Порадуйте душу, новые знакомства сейчас принесут только радость. Сегодня очень важно, чтобы вас оценили близкие и родные вашего любимого человека, искренне и по достоинству. Поэтому проявите себя с лучшей стороны. Однако не увлекайтесь слишком яркими красками и слишком смелыми мазками в рисовании собственного портрета. Будьте аккуратнее.





Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Козерог

Сегодня у одиноких возможны новые интересные знакомства и встречи, только не форсируйте события, сначала разберитесь в своих чувствах. Кто в паре вы будете озорничать и вредничать, как будто вам не двузначное количество лет, а очень даже однозначное.



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Водолей

Пора решиться на то, что вы давно хотели, но никак не могли сделать. Сегодня удачный день для объяснений и решительных действий. Вам бы очень многое захотелось изменить в вашей личной жизни, если бы не боязнь перемен и потерь. Но без расставаний нет свиданий, и чтобы прийти в одно место – нужно обязательно покинуть другое. Дорогу осилит идущий!



Любовный гороскоп на 29 мая 2019 Рыбы

Одиночки, подойдите к предмету своего обожания, он тоже на вас давно исподтишка смотрит и боится подойти. Кто в паре будете склонны к тому, чтобы обижаться на вашего любимого человека, причем чаще не за дело, нежели наоборот. Ему будет крайне неуютно чувствовать себя постоянно под прицелом вашей критики, поэтому его действие и душевное состояние нельзя будет назвать адекватным.