Гороскоп на 29 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 29 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 29.05.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.05.2019 - Луна в Овне.





С одной стороны, день благоприятен для подвигов в деловой сфере, во-вторых, может принести проблемы в отношениях с подругами. Весьма возможно нежелательное зачатие. Сегодня с утра можно, в конце концов, приступить к реализации своих замыслов.День будет напряженным. Возможны резкие перемены в жизни, которые ты примешь близко к сердцу, так как именно сейчас тебе ничего не хочется менять. Наибольшие проблемы могут возникнуть в отношениях с партнерами. Самочувствие не очень стабильное и во многом определяется настроением. Настройся на лучшее! Не думай о плохом, и черные мысли перестанут отравлять тебе жизнь.Помни, что твое упрямство может серьезно навредить не только тебе, но и твоим друзьям. Сегодня стоит поискать ответы на вопросы в своей второй половинке. Откройся перед ним. И не допускай непонимания и действий наугад. Планируй расходы на всю неделю. Береги свой бюджет, весьма нежелательны непродуманные покупки.

Гороскоп на 29 мая 2019 Рак

Сегодняшний день принесет небольшие разочарования, связанные с твоим внешним видом. Но не стоит отчаиваться и кардинально его менять, возможно, будет достаточно просто немного сменить прическу. Звезды говорят, что сегодня для тебя самым неудачным временем станет утро. Тебе придется сосредоточиться и попытаться найти выход из из создавшейся ситуации.



Гороскоп на 29 мая 2019 Лев

Ты пользуешься популярностью, или даже больше, у мужчин. В рабочих делах начинается страда: теперь стоит ожидать уплотнения рабочего графика и ужесточения требований. Моральная поддержка домашних даст тебе еще больше сил либо подтолкнет к принятию неординарных решений.



Гороскоп на 29 мая 2019 Дева

Постоянное эмоциональное напряжение не лучшим образом отражается на внешности. Хотя сегодняшний день не предназначен для трудовых подвигов, у тебя будет все с точностью до наоборот. Энергия будет хлестать через край, но только в том случае, если вчера ты прислушалась к советам звезд и сделала все правильно. Не стоит ничего запасать на длительный период, отмени запланированные на этот день походы в магазин или на рынок за продуктами.



Гороскоп на 29 мая 2019 Весы

Сегодня с утра желательно, в конце концов, приступить к реализации своих замыслов. Постарайся сделать все дела своевременно, это позволит тебе избежать ненужных трудностей. Встреча с друзьями может принести тебе новую любопытную информацию, от которой твоя голова еще долго будет отходить.



Гороскоп на 29 мая 2019 Скорпион

Все дела сегодня так или иначе будут связаны с финансами: придется заниматься поисками новых заработков, ожидается небольшое перепланирование бюджета. Начало дня достаточно оптимистично, хотя некоторые из твоих планов могут разрушиться. Прими во внимание, что сегодня ты можешь неверно истрактовать свой гороскоп.



Гороскоп на 29 мая 2019 Стрелец

Сегодня тебя ждет полная идиллия с возлюбленным. Некоторое охлаждение твоих чувств может смениться полным и ничем не омрачаемым счастьем. Прошли недели мод во всех фэшн-столицах. Стало примерно ясно, что станет модным в наступающем сезоне. Поэтому посвяти этот день шопингу - разведай где и почем продают модную одежду.





Гороскоп на 29 мая 2019 Козерог

Хороший день для начала всяких долгосрочных дел, связанных с ремонтом или сменой обстановки. Сегодня твой милый будет настроен поболтать, расспроси его, каким бы он хотел видеть ваш дом. Стабильность в плане материальных средств предоставит возможность сделать реальностью твои замыслы. В первой половине дня тебе предстоит перенести неприятное происшествие.



Гороскоп на 29 мая 2019 Водолей

Сложный и неустойчивый день. Будет потряхивать тебя как при землетрясении и пытаться выбить из равновесия каждую минуту. Учти, что в этот день тебе совсем не нужны нагрузки на глаза. Сегодня хороший день, чтобы пойти за покупками. Только не сори такими деньгами, о которых вскоре будешь жалеть.



Гороскоп на 29 мая 2019 Рыбы

В течении дня нежелательно иметь дело с финансовыми операциями. Будь внимательна, ты можешь допустить серьезную ошибку. Все решения тщательно обдумывай и взвешивай. Масло, в основном, подсолнечное, должно быть в в твоем рационе, не слишком налегай на мучное, острое.