Любовный гороскоп на сегодня 30 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Овен

Сегодня хороший день для любовных свиданий и новых знакомств. Поспешите на встречу своей удаче, все сложится именно так, как надо. Вам стоит особенно остерегаться слов вроде «всегда» и «никогда» и по возможности их не употреблять. Постарайтесь и в исполнении вашего любимого человека их близко к сердцу не принимать, поскольку они не будут значить ровным счетом ничего. Разве что окажутся стилистическим приемом.



Романтический ужин при свечах, любовное свидание, новые знакомства, решайте сами, что именно вам нужно, то и получится. Но не торопите события! Если вы сегодня признаетесь вашей половинке в любви – то что останется на завтра? Первый поцелуй, первое признание – это такие драгоценности, которые надо тратить аккуратно, ибо в жизни каждой пары они бывают всего один раз. Сегодня не лучший день для подобных трат.Не исключено, что любимый человек поможет вам справиться с навалившимися проблемами, не стоит сейчас замыкаться в себе. В этот день вашим любимым человеком будет руководить в первую очередь сердце, а здравый смысл будет скромно плестись в хвосте процессии, не влияя ни на какие решения. Поэтому не стоит судить вашу половинку слишком строго. Напротив, цените редкие моменты искренности.Хороший день для общения с любимым. Отправляйтесь на свидание, но позаботьтесь о том, чтобы настроение у вас было идеальным. Может случится вам придется забыть о ваших теплых чувствах к вашему любимому человеку и проявить чудеса бесстрастности и выдержки. Оценивать поступки вашей половинки предпочтительнее с точки зрения равнодушного прохожего, только тогда вы сможете принять единственно верное решение.

Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Лев

Задумайтесь - а не слишком ли вы мало внимания уделяете любимому человеку? Сделайте ему маленький подарок, устройте ужин при свечах. Вам захочется сказать вашему любимому человеку что-то один на один, лично, без присутствия посторонних. Однако вряд ли у вас это получится: и не потому что окружающим так захочется узнать интригующие подробности ваших отношений, а в силу обстоятельств.



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Дева

Не исключено, что именно сегодня вашему любимому человеку понадобится помощь в решении проблем, постарайтесь не стоять в стороне. Очень важно подобрать музыку, которая будет целиком и полностью отвечать как вашему настроению, так и настроению вашего любимого человека. Только под аккомпанемент нужной мелодии вы сможете прийти к взаимопониманию, а значит, хорошо, радостно и плодотворно пообщаться.



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Весы

Сегодня вечером вас ждут приятные неожиданности. Вы можете удачно познакомиться, или же ваш любимый приготовит вам сюрприз. Красивым людям – красивые отношения! Сегодня вы будете самой красивой парой – и не только визуально. Подруги и друзья будут показывать на вас пальцами и шептать своим пассиям: «Вот видишь, как бывает… А у нас…» Продолжайте быть образцом для подражания! Так держать!



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Скорпион

Сегодняшний вечер вам захочется провести вместе с любимым человеком, не отказывайте себе в этом. Сегодня вашему любимому человеку захочется поставить над вами какой-то научный или малонаучный эксперимент. Сопротивляться этому или нет – зависит от вас. Больно вам, скорее всего, не будет, а вот интерес к экспериментаторству вполне может проснуться.



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Стрелец

Обижаться на любимого человека легче, чем обдумать причины вашего недопонимания. Но обидой делу не поможешь. Постарайтесь вместе с любимым человеком распланировать свою дальнейшую жизнь, и тогда Вы будете видеть, к чему стремиться.





Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Козерог

Сегодня вашему любимому человеку непросто будет решиться на серьёзные изменения в своей личной жизни, которые повлекут за собой и серьёзные изменения в вашей. Однако если вы ему немного поможете, это вполне можно будет исправить - было бы желание. А оно будет.



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Водолей

Сегодня вы поймете, что ваше чувство к вашему любимому человеку очень хрупкое, ранимое и нежное. Его всенепременно нужно беречь, дабы оно не сломалось, не разбилось и не потерялось среди других, более сильных и уверенных в себе. Они вполне могут его забить и заслонить.



Любовный гороскоп на 30 мая 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Причем добрым советом он отделается вряд ли: либо в магазин побежит, либо к мытью посуды присоединится, либо окажется прикованным к плите. Главное, чтобы его это не очень испугало.