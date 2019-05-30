Гороскоп на 30 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 30 мая 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 30.05.2019 - 25-26 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.05.2019 - Луна в Овне.



Самочувствие улучшится. Сегодня дамам не запрещается совершать любые покупки, начиная от косметики и заканчивая серьезными приобретениями. Утро, вероятно, получится таким, как ты хотела. Прими меры, чтобы сразу приступить к неотложным делам. Но все это суета сует. Сегодняшний день несет тебе шанс открыть в себе что-то очень необычное.День для откровений - от признания в любви до выяснения конфликтов. День хорош для романтических отношений: сегодня ты привлекаешь взгляды мужчин. Если ты в ссоре с кем-то из родственников, не откладывай примирение в долгий ящик. Сегодня очень подходящий день, чтобы решить все недоразумения.Твое финансовое положение стабильно и не предвещает беды. Сегодня возможно повышение уровня благосостояния и улучшение финансового положения. Для тебя наступает финансовый парад планет. Возможно, тебе что-то не нравится в твоем образе в глазах друзей. Сегодня ты можешь решительно изменить такое положение вещей. Хорошим качеством сегодня будет терпимость в общении с людьми, не настаивай на своем мнении: окружающие могут превратно все понять и решить, какая эгоистичная ты особа.

Гороскоп на 30 мая 2019 Рак

Сегодня лучше отказаться от накопления недоделанных дел. Выполнение служебных планов может надолго задержать тебя на работе. Не огорчайся из-за перерыва в интимной жизни - после него ощущения будут намного более захватывающие. Твоя сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что приведёт к недоразумениям и обидам.



Гороскоп на 30 мая 2019 Лев

Ты чувствуешь, что постоянное напряжение весьма неблагоприятно сказываются на твоем здоровье. Постарайся чаще расслабляться. Проводи меньше времени за компьютером. Тебе необходим свежий воздух и витамины. Постарайся увидеть в детях в первую очередь своих друзей, нежели неразумных подопечных. Совместные игры принесут пользу как тебе, так и молодежи.



Гороскоп на 30 мая 2019 Дева

Сегодня рекомендуется заниматься только теми делами, от которых можешь выиграть не только ты, но и твои близкие. Не забывай о своем здоровье, сегодня особенно уязвимы твои ступни. Не надевай обувь с высоким каблуком и не совершай долгих и утомительных прогулок. Есть возможность встретить человека, который полностью переменит твою судьбу.



Гороскоп на 30 мая 2019 Весы

Вероятны досадные неудачи и недоразумения в интимной сфере. С утра тебя может разбудить непредвиденный звонок кого-то из друзей. Тебе нужно постараться закончить все срочные дела в первой половине дня. Вечер можно провести вне дома, сегодня хороший шанс повеселиться и немного развеяться. Могут появиться новые возможности, используй этот момент времени.



Гороскоп на 30 мая 2019 Скорпион

На этот раз утро в основном будет благоприятствовать мужчинам. Или тем женщинам, которые обладают волевым характером и мужским подходом в жизненных ситуациях. Используй помощь друзей, если будешь в ней нуждаться. Вечер стоит провести в уединении, не помешает немного помедитировать. Ты запланировала чересчур много, вероятно, тебе придется отказаться от части намеченных дел, но это не повод для огорчения.



Гороскоп на 30 мая 2019 Стрелец

Что касается семейных отношений - сейчас удачный момент для укрепления взаимоуважения. Зато финансовые вопросы легко могут быть решены. Сегодня ты сможешь раскрыть свои творческие таланты и блеснуть в обществе. Так что приводи себя в порядок и выходи в свет.



Гороскоп на 30 мая 2019 Козерог

День подходит для реализации природных талантов, обучения, сбора информации и обмена опытом. Звезды предупреждают: сегодня ты можешь столкнуться с недоразумениями в общении с близкими и любимыми, возможны недопонимание и взаимные обвинения. Возможно, сегодня тебе придется поэкономить, чтобы в последствии не ощущать острого недостатка средств.





Гороскоп на 30 мая 2019 Водолей

Твой бюджет может сильно пошатнуться, если ты не будешь лучше планировать свои траты. Сегодня окончательно разрешатся сложности со здоровьем, которые преследовали тебя долгое время. День может принести с собой некоторые семейные неурядицы. Придется принимать много моментальных решений, иначе промедление может привести к серьезным разногласиям, что в свою очередь совершенно недалеко стоит и до потерь.



Гороскоп на 30 мая 2019 Рыбы

Будь благоразумна, сегодня родители могут проявлять интерес к тебе, что чревато ссорой, так как ты не желаешь, чтобы они ограничивали твою свободу. Сегодня легко ухудшить отношения с людьми, а в итоге может пострадать и твоя самооценка. Откажись от дорогих приобретений, неоправданных растрат. Расчет на получение прибыли не будет оправдан.