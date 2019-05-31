Любовный гороскоп на сегодня 31 мая 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Овен

«Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Пушкин написал эти строки более двух веков назад, однако с тех пор ничего не изменилось, и сегодня вы в этом убедитесь. Вас удивительно будет тянуть к человеку, который раньше носил гордое звание вашего любимого, а сейчас остался не более чем воспоминанием. Что с этой тягой делать - решать вам.



Сегодня вам следует приготовить какой бы то ни было сюрприз для вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы он до самого ответственного момента даже не догадался о том, что что-то эдакое ради него затевается. Тем сильнее будет его положительная реакция на ваши действия.Этот день может принести сомнения и беспокойство. Вы можете всю ночь проворочаться, пытаясь отрепетировать предстоящий вам разговор, или, напротив, обдумывая то, что услышали накануне. Постарайтесь все-таки немного поспать.

Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Рак

Сегодня вами будет руководить отчаяние. Только с его помощью вы сможете достигнуть невозможного в минимальные сроки, в том числе и в личной жизни. Поэтому если даже вы отчаяния не чувствуете, можете попробовать довести себя до него искусственно.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Лев

Сегодня вы поймете, что у вашего любимого человека есть какая-то своя жизнь и какие-то ее уголки, в которых вам нет места. Просто потому что вы разные и никогда не станете одинаковыми, потому что одинаково заряженные частицы отталкиваются, как известно из курса физики.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Дева

Сегодня благоприятный день для первого поцелуя с вашим новым любимым человеком, а также для любого рода развития отношений. Главное, не делать резких движений навстречу новой любви, иначе можете спугнуть её, и она убежит в неизвестном вам направлении.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Весы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто поделиться с вами своими страхами, бедами, горестями и переживаниями. Для того, чтобы он был максимально откровенен с вами, всячески его поддерживайте и подбадривайте. Пусть он почувствует себя действительно нужным вам!



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Скорпион

Сегодня события в вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой. От вас потребуется моментальная реакция и чрезвычайная гибкость действий, иначе вы рискуете не угнаться за стремительным бегом событий и упустить уникальный шанс, который подарит вам судьба.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Стрелец

Сегодня вашему любимому человеку будет неловко признаться вам в том, что его чувства по отношению к вам несколько изменились, а, значит, и отношения ваши придется весьма модернизировать в соответствии с чувствами. Новость не из приятных, однако как-то надо с ней ужиться.





Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Козерог

Сегодня вашему любимому человеку захочется быть с вами как можно дольше и принимать как можно большее участие в вашей жизни. Если вы не согласны с такой постановкой вопроса, лучше дать понять это сразу, иначе потом придется долго и нудно выяснять отношения, что не нужно ни вам, ни ему.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Водолей

Сегодня вашему любимому человеку захочется провести свое свободное время без вас, в обществе своих друзей или в полном одиночестве. Позвольте ему такую роскошь, а сами займитесь своими делами, которых у вас наверняка скопилось за последнее время великое множество.



Любовный гороскоп на 31 мая 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас, но не к другу, не к коллеге и не к соседу, а к хобби или работе. Постарайтесь доказать вашей половинке, что она для вас очень важна, но и дело вы бросить не можете. Высшим пилотажем будет придуманное вами доказательство того, что дело это способствует благополучию вашего тандема.