Гороскоп на 1 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 3 июня 2019 года в 13:03. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 1 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 1.06.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 1.06.2019 - Луна в Тельце.

Если Вы состоите в отношениях с кем-то, сконцентрируйте внимание на этом человеке. Ваш партнер полностью этого заслуживает, и вы оба отлично проведете время вместе. Старайтесь быть как можно ближе к своей второй половинке. Не прерывайте физический контакт, если не будет крайней необходимости. Если же Вы одиноки, самое время выйти из дома и начать активно общаться.Сегодня Вы ведете себя скромнее, чем обычно, и, возможно, даже отойдете в сторону, чтобы другие получили похвалу за Вашу работу. Это необычно, так что постарайтесь не отходить слишком далеко, если не хотите совсем выбыть из соревнования.

Гороскоп на 1 июня 2019 Близнецы

Вы сейчас слишком эмоциональны, чтобы события развивались по Вашему плану, однако для Вас очень важно пережить эту фазу. Как только она закончится, Вы сумеете избавиться от значительной части своей тяжелой ноши.



Гороскоп на 1 июня 2019 Рак

Нет никакого способа избежать сегодняшнего важного дела, поэтому просто действуйте, пока не измените ситуацию к лучшему. Вы будете удивлены эффективностью своих действий, так что не беспокойтесь о возможных последствиях.



Гороскоп на 1 июня 2019 Лев

Прежде чем с головой погружаться в новое начинание, убедитесь, что Ваши ожидания от него реалистичны. В ином случае, Вы рискуете сильно разочароваться. Если Вам поступит заманчивое предложение, не соглашайтесь сразу. Хорошенько взвесьте все "за" и "против".



Гороскоп на 1 июня 2019 Дева

Знакомясь с кем-то, Вы всегда проводите своеобразный тест, чтобы узнать, на какую "должность" подходит этот человек — друга, любовника или партнера. Вы произносите завуалированные фразы, специфически шутите, и смотрите, как понимает все это Ваш собеседник.



Гороскоп на 1 июня 2019 Весы

Вы никогда особо не любили находиться в центре внимания, но если уж Вы оказывались в свете софитов, то всегда были на высоте. Это все потому, что Вы всегда быстро ориентируетесь в сложившейся ситуации и, проявляя гибкость, действуете по обстановке.



Гороскоп на 1 июня 2019 Скорпион

Вы невероятно харизматичны! Если на сегодня у Вас запланировано собеседование, можете даже не сомневаться в его успехе. Вы сумеете произвести впечатление на любого, кто встретится Вам на пути.



Гороскоп на 1 июня 2019 Стрелец

Как правило, мы все стараемся избежать всего неприятного и пугающего — такова человеческая природа. Однако Вы привыкли смело смотреть в лицо всем испытаниям, которые подбрасывает Вам жизнь. Вы не боитесь идти на риск и принимать спонтанные решения.





Гороскоп на 1 июня 2019 Козерог

Вам предстоят невероятно увлекательные и продуктивные разговоры. Внимательно вслушивайтесь в слова своего собеседника — в них может быть скрытый смысл. О чем бы Вы ни рассуждали, все сводится к одному — к Вашей карьере. Это связано с тем, что в ближайшее время Вам предстоит принять на работе серьезное решение, от которого будет зависеть Ваше будущее.



Гороскоп на 1 июня 2019 Водолей

Похоже, люди, которые изо дня в день идут нога в ногу с Вами, сегодня не слишком настроены на коллективную деятельность. Что ж, в таком случае все, что Вам остается — это закатать рукава и взяться за работу в одиночку. Вы не можете никого принуждать. Возможно, им просто необходим отдых. В таком случае, уже завтра они придут в себя и снова вернутся в строй.



Гороскоп на 1 июня 2019 Рыбы

В течение дня не стесняйтесь демонстрировать свои положительные качества и активно интересоваться происходящим. Вам придется приложить немалые усилия, чтобы справиться с периодически вспыхивающими мелкими конфликтами. Ветер перемен может принести облегчение, слегка пригасив накалившиеся страсти. Однако, с другой стороны, он может еще больше раздуть существующие проблемы.