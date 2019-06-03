Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Овен

Вы будете привлекательны для противоположного пола. Усилится сексуальность, обаяние и внешняя красота, манеры станут мягче и соблазнительнее. В понедельник и воскресенье это привлечёт к ним не только симпатии достойных людей, но и нежелательное внимание опасных личностей, от которых лучше держаться подальше.





Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Телец

Вы сейчас - воплощение любви: нежные, заботливые и любящие. Нужно проявить себя через любовь, реализовать себя в чувствах. К сожалению, неделя для них полна испытаний. В отношениях партнёр будет ревнивым и подозрительным.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Близнецы

Вы особенно очаровательны до вечера пятницы. С вами щедро делится силами Венера - планета, дающая любовь и красоту. В этот период ждёт успех у противоположного пола. Да и вы сами захотите показать себя любящими и красивыми. В том, что личные отношения будут приятными, ваша большая заслуга.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Рак

Не слишком повезёт в понедельник и вторник - они столкнутся с обманом или изменой партнёра. Впрочем, серьёзные обманы или измена любимого человека - это уже чрезвычайные события, для них должны быть и указания в личном гороскопе. А большинство ожидает запутанный диалог с любимым, его враньё по мелочам или неприятные минуты из-за того, что партнёр выпил лишнего.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Лев

Посреди недели звёзды пошлют испытание. Их любовные отношения окажутся на грани распада. Любимый человек может показать, что их ничего не связывает. Или же он будет поступать исключительно в своих интересах и этим нанесёт ущерб. Новое знакомство окажется опасным. Самый простой способ избежать этого всего – отложить личные дела на другое время.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Дева

Вас в понедельник ждёт что-то необычное в личной жизни. Это может быть странное и романтичное свидание в необычном месте, оригинальный досуг, придуманный любимым человеком, знакомство с неординарным человеком, отличающимся от остальных. Также может случиться и то, что необычные обстоятельства в личной жизни повлияют на дела в другой сфере и принесут удачу. Остальные дни недели ничем не выделяются.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Весы

На этой неделе любовь преподнесёт неприятные сюрпризы. В отношениях нужно опасаться экстравагантности и выхода за рамки. Если у Вас серьёзные чувства к избраннику, не соблазняйтесь на посулы «свободной любви» - в итоге то, что задумывалось как интересное любовное приключение и должно было освежить ваши чувства, обернётся разочарованием и даже расставаниями.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Скорпион

Неудачными для любви будут понедельник и вторник. В эти дни возможно окончание отношений или неприятные сюрпризы со стороны партнёра. Свидания пойдут не так, как задумывались. В любви могут быть всякие неприятные неожиданности. Новые знакомства приведут в жизнь неадекватных и ненадёжных людей.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Стрелец

Рыбам предстоит противоречивый понедельник. С одной стороны, их ждёт красивое свидание, партнёр проявит щедрость и великодушие, с точки зрения общества отношения будут выше всяких похвал. Новые знакомства приведут в жизнь Рыб достойных и успешных людей. Некоторые Рыбы получат предложение о браке и отпразднуют помолвку.





Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Козерог

Вы будете удачливы в любви. Вас ждут красивые свидания, приятные подарки и достойные ухаживания. Но своими удачами не стоит хвастаться: всю неделю кто-то (или обстоятельства) будет вмешиваться в любовь, намереваясь разрушить счастье. Особую неприязнь вызовут именно удачи и счастье. Если вы будете скромнее, то избежите угроз.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Водолей

Вам нужно сдерживать оптимизм в личной жизни. Всю неделю любовные отношения будут манить соблазнительными перспективами. Партнёр будет казаться героем романтической сказки. Представители знака могут решить, что партнёр и личные отношения в целом - это волшебная палочка, которая решит все проблемы и принесёт счастье.



Любовный гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года Рыбы

У вас чудесная неделя для любви, помолвки и брака. Одинокие люди встретят достойного человека, будущего спутника жизни. В парах поведение партнёра будет выше всяческих похвал. Рыб ждут красивые и, чаще всего, недешёвые свидания и дорогой отдых. Многим сделают предложение. На этой неделе может быть не только помолвка, но и сама свадьба.