Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Овна

Оставаться в стороне от протекающих дебатов, особенно в начале недели, будет наиболее правильным решением. Текущее положение дел говорит о том, что некая новая идея или планы, нацеленные на улучшение общего положения, находится в опасности, скорее всего, в данный момент, окружающие неспособны оценить всю гениальность ваших нововведений.





Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Тельца

Текущая неделя предвещает более или менее слаженное течение дел, но это положение имеет свои оговорки. Звезды предостерегают вас от вмешательства в чужие дела и участия в решении проблем даже близких людей. Для кого-то из вас это будет естественно, для кого-то нет, но так или иначе, на этой неделе вашей главной обязанностью являются собственные затруднения и удовлетворение исключительно своих потребностей.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Близнецов

Со вторника по четверг вы станете участниками конфликта. Возможно, вы сами его спровоцируюте, но куда больше шансов на то, что проблемы будут у кого-то из окружающих, а вы останетесь крайним. Может случиться и так, что из-за совсем не связанных с вами дел придётся поступать не так, как хотелось бы, или вы получите удар. Это связано, прежде всего, с любовью и дружбой.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Рака

В будни представители знака будут заняты в основном деловыми вопросами. В понедельник можно обсудить свои социальные стремления и планы на будущее, наладить отношения с начальством. Со вторника по четверг могут разладиться отношения с кем-то из женщин-начальниц и вообще с женщиной, имеющей для Весов большой авторитет. Разобраться в ситуации, успокоиться и перестать переживать помогут друзья.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Льва

Вам в понедельник придётся много работать. Это не должно огорчать: работа будет идти быстро и приносить удовольствие. Также понедельник подходит для лечения и прохождения медкомиссии. Со вторника по четверг нужно беречь здоровье. На работе лучше взять отгулы: может возникнуть аврал, в котором для Водолея не будет ничего приятного.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Девы

Звезды предполагают встречу с кем-то, кто может помочь вам, или увлекательное новое знакомство. Встречи с друзьями или домашние посиделки принесут положительные эмоции. Вы сможете в текущих событиях, даже разрушительных, рассмотреть признаки будущих событий.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Весов

В работе или бизнесе неделя принесет успех, но и несколько проблем. У вас появится возможность карьерного роста, выгодный для вас контакт с руководством или удачное публичное выступление. Планеты предсказыват, что вы обострите ситуацию до предела.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Скорпиона

Возможны новые социальные контакты, подписание контрактов, договоренностей. В эти дни вы можете помириться или достичь компромисса с кем угодно. Но уже со второй половины недели закончит этот период высоким риском ссор и разногласий.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Стрельца

Вас ждет важный разговор или блестящая идея. Звезды помогут продавать, продвигать или убеждать, открывая глаза вашим слушателям. Работа или вопросы здоровья могут быть главной темой недели. Также вы можете познакомиться с новыми людьми, которые станут катализаторами перемен.





Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Козерога

Храните профессиональный порох сухим, вам нужно выжить в конкурентной гонке, удержаться на карьерном плаву, воплотив в жизнь намеченные планы, и хорошо заработать. В романтической сфере – “секонд хенд”, возврат старых связей не случаен, а кармически предопределен.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Водолея

Труба судьбы зовет трудиться, дачная эпопея в разгаре, работайте на благо семейства, демонстрируя отличную хозяйскую жилку. Если вы добытчик в семье, к сожалению, на себя любимых, тратиться нужно поменьше. Удовлетворяйте чужие запросы, так нужно.



Гороскоп на неделю с 3 июня по 9 июня 2019 года для Рыб

Материальная заинтересованность – это не проявление низменной меркантильной натуры, а прогрессивный движущий стимул в контактах с людьми, коллегами, друзьями. Сейчас земные интересы доминируют, прививая черты здорового прагматизма для оптимальной самореализации.