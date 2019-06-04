Гороскоп на 4 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 4 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 4.06.2019 - 1-2 лунный день.

Луна в знаке зодиака 4.06.2019 - Луна в Близнецах.

Карьерные решения могут значительно ограничивать Вашу свободу. То, где Вы должны быть, по Вашему мнению, противоречит тому, в чем Вы получаете удовольствие от самовыражения, и об этом стоит подумать. Однако ощущение того, что Вы против своей воли идете к цели, скоро пройдет.Внезапно может возникнуть человек из Вашего прошлого, и у Вас похоже, нет никакого желания приветствовать его с распростертыми объятиями. Независимо от того, что было между вами двумя раньше, имейте в виду, что в этот раз все может быть намного лучше. Идеи этого человека могут вдохновить Вас на активные действия, которые приведут к ощутимым результатам.

Гороскоп на 4 июня 2019 Близнецы

Чем бы Вы сегодня ни занимались, уделяйте особое внимание мелочам. Кроме того, было бы неплохо подключить к своей деятельности близких людей. Они не только внесут позитива, но и станут дополнительным источником идей. Только потом, когда добьетесь успеха, не забудьте разделить с ними лавры победителя и выразить свою глубочайшую благодарность.



Гороскоп на 4 июня 2019 Рак

Сегодня Вы лучше, чем обычно, можете разобраться в сложных ситуациях и упростить их. Именно поэтому это чудесный день для проведения переговоров, подписания контрактов, чтения сложных книг и других заданий, которые требуют огромной умственной сосредоточенности.



Гороскоп на 4 июня 2019 Лев

Несколько раз перепроверьте все факты, прежде чем доносить их до окружающих. Очень важно не вводить людей в заблуждение. Этот день может выдаться довольно сложным. Вы можете упустить довольно важную информацию. Постарайтесь быть максимально осторожными, чтобы не попасть в ловко расставленные сети аферистов.



Гороскоп на 4 июня 2019 Дева

Вы чувствуете, что Вас переполняет творческая энергия. Добавив немного креатива ко всему, что Вы делаете, Вы с легкостью справитесь со всеми запланированными делами.



Гороскоп на 4 июня 2019 Весы

Ваше внимание могут привлечь чьи-то нерешенные проблемы. Раз уж Вы решили вмешаться в чужую жизнь, сделайте так, чтобы она стала проще. Если не чувствуете в себе силы помочь, лучше пройдите мимо.



Гороскоп на 4 июня 2019 Скорпион

Вы уже давно не говорили по душам с кем-то из самых близких друзей. Сделайте усилие и свяжитесь с этим человеком, или хотя бы запланируйте встречу. Вам предстоит многое наверстать. Возможно, Вы этого не заметили, однако в последнее время Вы подвергались большому стрессу, а человек, о котором идет речь, может помочь Вам разобраться в происходящем.



Гороскоп на 4 июня 2019 Стрелец

Даже самые простые вещи будут сегодня наталкивать Вас на философские размышления. Если Вы заметите росток, пробивающийся сквозь трещину на асфальте, то начнете думать о борьбе человечества за выживание. Если Вы заметите улыбающегося ребенка, у которого выпал молочный зуб, то начнете вспоминать народный фольклор о зубных феях.





Гороскоп на 4 июня 2019 Козерог

Если ход тщательно распланированного дня будет нарушен неожиданной просьбой, не отвечайте отказом. Наоборот, возьмитесь за нее. У Вас не будет никаких проблем с выполнением неожиданной задачи — более того, это поднимет Вам настроение.



Гороскоп на 4 июня 2019 Водолей

Этот день будет полон неожиданных событий, которые подстегнут Вашу креативность. Опишите свои чувства в письме, адресованном себе же, или человеку, с которым Вы хотите познакомиться поближе, или тому, кто выводит Вас из себя. Вы отлично умеете обращаться со словами, и красноречивое письмо — это то, что нужно, чтобы выйти из сложной ситуации.



Гороскоп на 4 июня 2019 Рыбы

Сейчас Вам трудно обратиться за помощью, потому что Вы знаете, что можете справиться и самостоятельно. Но приходило ли Вам когда-нибудь в голову, что сам факт такого обращения более ценен для другого человека, чем для Вас самого? Подумайте об этом, ведь когда люди обращаются к Вам за советом, Вам это льстит.