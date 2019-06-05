Гороскоп на 5 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 5 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 5.06.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 5.06.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 5 июня 2019 Овен

Обычно Вы довольно неплохо улавливаете общее настроение, но сегодня происходит что-то, чего Вы никак не можете распознать. Возможно, кто-то из домашних ведет себя непредсказуемо или коллега стал слишком нервным. Любовь бывает разной на вкус: иногда она горяча и остра, иногда проста и утешительна. И все, что Вам нужно понять, так это то, с какой из них Вы имеете дело сейчас.



Гороскоп на 5 июня 2019 Телец

От удовлетворенности собой и своим местом в жизни до максимального раскрытия и использования своего потенциала пролегает длинный путь. Конечно, невозможно похудеть на 5 килограммов или заставить затянуться порез одной лишь силой положительного мышления, однако нельзя недооценивать его важность, когда речь идет о том, чтобы придерживаться принципов правильного питания или режима физических нагрузок.

Сегодня лучше помолчать — не только чтобы сохранить секреты, но и потому что Ваша способность тщательно подбирать слова проявляется сильнее, чем когда-либо. Вы можете проговорить час, не сказав ничего важного.Ваше финансовое положение оставляет желать лучшего, хотя, конечно, это можно сказать практически о каждом. Что отличает Вас от остальных, так это наличие энергии, и Вы можете изменить ситуацию, если направите ее в нужное русло. Если сегодня Вы собираетесь за покупками, не торопитесь и зайдите в несколько магазинов.Происходящее сейчас — это верхушка айсберга, многое скрыто под водой, однако это не означает, что Вы не можете выплыть на поверхность и попытаться договориться. Если поймете, что выбиваетесь из намеченной колеи, старайтесь читать между строк.Ваши новые взгляды и устремления сейчас похожи на куски глины — они полны потенциала, но необходима рука скульптора, который придаст им форму. Если Вы еще не готовы приняться за дело, то лучше подождите, пока не появится более мощный стимул.Будьте готовы к тому, что сегодня Вам придется выкладываться больше, чем остальным. Ваше желание проявить гибкость будет оценено и принято во внимание людьми, от которых зависит многое в Вашей жизни. Следование их указаниям не только будет легким делом — это еще и сослужит Вам в будущем хорошую службу.Постарайтесь взять с собой друзей или родственников на прогулку по городу или поездку на природу, ведь Вы сами этого очень хотите. Все новое, что Вы сегодня испытаете, даст Вам в десять раз больше впечатлений, чем обычно.Повнимательнее присмотритесь к новому проекту, к работе над которым Вас активно пытаются привлечь — есть некоторые детали, которые остались вне поля зрения. Если Вы настороженно относитесь к этому проекту, скажите об этом прямо, невзирая на то, как отнесутся к Вашему скептицизму.

Гороскоп на 5 июня 2019 Козерог

Сегодня особенно важно выражаться максимально ясно и четко. Убедитесь, что окружающие правильно понимают каждое сказанное Вами слово. Двусмысленность может выйти Вам боком. Также дважды перепроверяйте письма перед отправкой. Это не паранойя, а предусмотрительность, которая играет в этот день решающую роль.



Гороскоп на 5 июня 2019 Водолей

Пришло время немного передохнуть от активной деятельности. Проведите этот день наедине с собой и своими мыслями. Он отлично подходит для философских размышлений о смысле жизни. Только не слишком копайтесь в себе — не загоняйте себя в депрессивное состояние.



Гороскоп на 5 июня 2019 Рыбы

Дайте волю своему воображению! Какие картины оно рисует? Используйте свою креативность, чтобы разобраться со сложившимися неясными ситуациями. Подумайте, как могут развиваться события дальше, и к чему все это может привести. Вечером поделитесь своими мыслями с близким другом. Возможно, у него тоже будут какие-то соображения на этот счет.



