Гороскоп на 6 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 6 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 6.06.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 6.06.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 6 июня 2019 Овен

Сегодня Вы можете столкнуться с по-настоящему жесткими и грубыми людьми. Не давайте им сесть себе на голову, но и не пытайтесь отплатить той же монетой. Вам остается лишь пожалеть их. Раз они так себя ведут, значит, в их жизни далеко не все в порядке. Они озлоблены, и сами от этого страдают. Не опускайтесь до их уровня.

Вы получите удовольствие от общества эксцентричных или необычных друзей. Вас сейчас привлекает общение любого рода — при помощи писем, телефона, голосовых сообщений, мыслей и психологических процессов в целом.Воспоминания о давно минувших днях и детских играх станут причиной нескольких необычных, но интересных разговоров. Может, Вы в детстве жили в таком месте, где не нужно было запирать дверь на ключ, и Вы оставляли свой велосипед прямо во дворе?Сегодня в Ваш адрес прозвучит немного критики, но она будет скрывать под собой конструктивный отзыв. Все вокруг пытаются быть полезными, а не задеть Ваши чувства. Внимательно слушайте, что говорят другие люди, и принимайте во внимание их отношение к происходящему.Желание лучше исследовать свои возможности может привести Вас к проработке серьезных внутренних изменений. Есть вероятность, что Вы будете слишком настойчивы, упрямы и даже начнете подавлять окружающих. Сейчас гораздо важнее иметь план действий, чем в точности его реализовать.Ваша энергия сегодня будет направлена на позитивные результаты. Некоторые производимые Вами перемены имеют долгосрочный эффект. Не стоит зацикливаться на одной идее или пытаться заставить окружающих сменить свою точку зрения на Вашу.Даже самые сложные и труднопреодолимые препятствия будут съеживаться от одного Вашего строгого взгляда. Запугивание — не лучший метод при взаимодействии с людьми, однако он может быть очень эффективным, если применять его против негативных сил, стоящих на Вашем пути.Приготовьтесь к тому, что Ваша безукоризненная репутация будет поставлена под сомнение. Ситуация не угрожающая, однако лучше быть начеку. Если кто-то пытается Вас подставить, лучший способ противодействия — делать то же самое, что и всегда. Пусть действия говорят за Вас, а сплетни оставьте завистливым людям, которые сами ничего не могут добиться.Быстрые ответы, острый ум и глубокое понимание вопроса в новом деле Вам сегодня обеспечены. Вы редко опускаете руки, а если найдете и прочитаете инструкцию или руководство к тому, что собираетесь сделать, то хорошие результаты не заставят себя долго ждать.

Гороскоп на 6 июня 2019 Козерог

Этот день может принести разочарование, если Вы откажетесь от помощи или совета в использовании какого-нибудь оборудования. Вокруг достаточно магазинов техники, где консультанты с радостью посоветуют нужную вещь или подскажут, как ею пользоваться.



Гороскоп на 6 июня 2019 Водолей

Люди создают вокруг Вас иллюзии, и Вы должны о них знать. Постарайтесь не поддаваться на красивые слова и лесть — в них могут быть настоящие эмоции, однако их недостаточно для того, чтобы построить прочный фундамент. Отнеситесь к похвалам в свой адрес более скептично.



Гороскоп на 6 июня 2019 Рыбы

Вам предстоит оказаться в центре внимания. Кроме того, Вы начнете получать удовольствие от работы, несмотря на то, что обязанностей у Вас прибавится. Возможно, Вам придется помочь кому-то из родных в решении его проблем. Отправляйтесь на поиски невероятных впечатлений и инновационных идей.



