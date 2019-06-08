Гороскоп на 8 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 8 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 8.06.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 8.06.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 8 июня 2019 Овен

Хотя окружающие и действуют Вам на нервы, терпение и желание довести работу до конца поможет пережить этот день без потерь. Середина дня идеально подходит для того, чтобы почитать, сходить в кино, поработать в саду или покататься на велосипеде по парку вместе с другом.

Кто-то из близких Вам людей все обещает измениться, но Вы не видели никаких реальных перемен — до сегодняшнего дня. Ваша постоянная поддержка наконец-то оказала свое влияние, и Вы начнете замечать изменения к лучшему. Покажите этому человеку, что Вы воспринимаете происходящее как серьезный шаг вперед, и дайте понять, что и в дальнейшем будете поддерживать эти усилия.Сегодня вокруг Вас будет происходить множество событий, и большинство из них будут праздничными. Везде есть хорошие новости, но они будут больше касаться окружающих людей, чем Вас, так что остерегайтесь такой эмоции, как зависть, которая может Вас настигнуть в самый неожиданный момент.Воспользуйтесь преимуществами своего положения. Сейчас самое время получить помощь со стороны, если она Вам нужна. Воспоминания о прошлом довольно сильны, но не позволяйте своей задумчивости взять верх над живой энергией, иначе могут пострадать дела, которыми Вы сейчас занимаетесь.Четко знайте свои пределы — в любви, бизнесе, спорте, и особенно в финансовых вопросах. Сейчас Ваши аппетиты гораздо больше кошелька. Этот диссонанс может быть вызван завистью к чьим-то недавним покупкам. Придерживайтесь своего образа жизни и не заглядывайте в чужие корзины для покупок!Что бы там ни думали люди, с которыми Вы работаете, нет ничего плохого в том, чтобы время от времени пользоваться обходным путем. Пока Вы в состоянии справиться с последствиями, уложиться в сроки или перенести их, можно позволить себе отложить некоторые дела ненадолго.Направьте весь энтузиазм на приумножение своих доходов, но будьте осторожны в выборе способов. Избегайте желания заполучить какие-нибудь материальные статусные символы. В профессиональном плане Вы сейчас очень амбициозны.Чтобы что-то кому-то объяснить, лучше показать все на конкретных примерах, а не много и пространно говорить. Поэтому постарайтесь облачить свои идеи в физическую форму, если хотите донести их до окружающих. Диаграммы, графики, презентационный видеоролик — все это поможет Вам выставить свой замысле в выгодном свете. Подключите к делу весь свой творческий потенциал.Самое время заняться саморазвитием и приобретением новых знаний. Может, стоит получить еще одно высшее образование? Поинтересуйтесь, возможно, компания, в которой Вы работаете, заинтересована в повышении квалификации своих сотрудников и сможет оплатить Вам какие-нибудь курсы.

Гороскоп на 8 июня 2019 Козерог

Каждый раз, когда что-то заканчивается, что-то другое начинается. В Вашей жизни завершился какой-то очень важный для Вас этап, однако Вам необходимо помнить, что самое интересное еще впереди. Извлеките уроки из того, что было, и двигайтесь дальше.



Гороскоп на 8 июня 2019 Водолей

У Вас накопилось слишком много дел, и, к сожалению, при всем своем желании Вы не успеете со всеми ними справиться за один день. Что делать? Правильно расставлять приоритеты. Отделите по-настоящему серьезные из них, а остальные отложите на завтра.



Гороскоп на 8 июня 2019 Рыбы

О чем бы ни шла речь — о рабочих проектах или развлечениях, — отдайте предпочтение коллективной деятельности. Соревновательный дух — отличная движущая сила. К тому же, в процессе вы все вместе отлично проведете время. Сегодня Вы будете очень восприимчивы. Вы будете хорошо чувствовать эмоции окружающих людей и пропускать их через себя.