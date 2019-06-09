Любовный гороскоп на сегодня 9 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 июня 2019 Овен

Ваша половинка будет совершенно не согласна с Вашей критикой отношений. Одиноким мужчинам и женщинам знака звезды обещают легкий флирт и, возможно, небольшой роман без перспектив на будущее. Примите эти маленькие подарки судьбы с благодарностью и не требуйте пока большего. Пусть все идет своим чередом.





Любовный гороскоп на 9 июня 2019 Телец

Влияние светил сулит много сюрпризов в отношениях со спутником или спутницей жизни — и много ссор. Но этот мини-кризис Вас ничуть не обескуражит, а побудит яростно бороться за свое счастье. Грядут необыкновенные события. Если же Вы одиноки, то светила сулят Вам счастье в любви.

День грозит нестабильностью и смятением с сфере чувств. Не стоит сейчас принимать на себя какие-либо обязательства. В отношениях со спутником или спутницей жизни назреют перемены. Старайтесь поменьше критиковать того или ту, кто делит с Вами Ваши дни.Для многих мужчин и женщин знака этот день будет отмечен сложностями в сфере чувств, но если Вы уверенно глядите в будущее, то сумеете с честью выдержать все испытания и только сделаете свою любовь прочнее. Если Вы подумываете о том, чтобы начать жизнь с чистого листа, то сегодня идеальный для такого начинания день.Если пары у Вас нет, то Вы будете вовсю наслаждаться своей свободой — ровно до того момента, как встретите того или ту, с кем захотите остаться подольше — кто знает, быть может, на всю жизнь! Если же пара у Вас есть, то Вы можете почувствовать искушение попрактиковать свои чары на ком-то еще — просто из спортивного интереса.Ваши отношения со спутником или спутницей жизни будут напоминать американские горки — то бурные ссоры, то бурные примирения. Вы как инициатор и того, и другого будете ощущать себя нужными и любимыми, но не лучше ли поберечь нервы своей половинки?Вас ждут незабываемые мгновения — хотя и не факт, что ваши желания и желания вашего партнера/партнерши совпадут. Если пара у вас есть, то отношения со спутником или спутницей жизни могут даже серьезно испортиться из-за ряда недоразумений, и придется постараться, чтобы вновь найти общий язык.Вам придется проявить максимум такта и дипломатии, если Вы хотите сохранить отношения со спутником или спутницей жизни здоровыми и гармоничными. Следите также за тем, чтобы проблемы на работе не отнимали слишком много Вашего внимания, иначе ваша половинка обидится.Из-за влияния многочисленных негармоничных светил Вы рискуете поссориться со своей половинкой. К счастью, кто-то из друзей или родственников вовремя Вас вразумит и развеет Ваши подозрения и страхи. Если пары у Вас нет, то день сулит наслаждения.

Любовный гороскоп на 9 июня 2019 Козерог

Вас может охватить любовное безумие, страсть к человеку, который Вам совсем не подходит. Это будет и приятно, и одновременно грустно и горько. Вы очень быстро поймете, что у Вашей пассии полно недостатков, и разлюбите ее/его так же резко, как полюбили.



Любовный гороскоп на 9 июня 2019 Водолей

. Одиноким женщинам и мужчинам знака будет с трудом даваться реалистический взгляд на вещи. Не стоит начинать романов с кем попало — Вас может ждать горькое разочарование. Проявите немного разборчивости, посмотрите сперва, может ли вообще Вам объективно подойти этот человек.



Любовный гороскоп на 9 июня 2019 Рыбы

С благословения светил Ваши отношения со спутником или спутницей жизни будут складываться прекрасно, но только если Вы проявите максимум терпимости и внимания по отношению к любимому человеку. Небрежность и равнодушие же моментально вызовут ссоры.



