Гороскоп на 9 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 9 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 9.06.2019 - 6-7 лунный день.

Луна в знаке зодиака 9.06.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 9 июня 2019 Овен

Этот день отлично подходит для ремонта или генеральной уборки. Ваш энтузиазм заразит всех Ваших родственников, и они с удовольствием подключатся к Вашей затее. Работая вместе, вы не только быстрее со всем справитесь, но и отлично проведете время.

Вы будете успокаивать окружающих и помогать им решать проблемы. Люди обратятся к Вам за советами. Вы можете выступить в роли оратора, консультанта или советника и охотно поддержите тех, кто нуждается в помощи. Сегодня очень пригодится Ваш талант налаживать отношения между людьми.Когда Вы говорите правду, но окружающие в ней сомневаются, это может разочаровать, однако стоит проявить терпение и подождать, когда люди поймут Ваши слова. Сохраняйте настойчивость и дайте ясно понять, что Вы уважаете мнение других людей, каким бы оно ни было.Как давно Вы позволяли себе поспать вволю и позавтракать в постели? Сегодня идеальный день для того, чтобы окружить себя комфортом, который вызовет чувство безопасности и защищенности. Побалуйте себя — Вы это заслужили! Вы отлично потрудились ради достижения своих целей и формирования мировоззрения.Иногда самый простой способ что-то сделать является самым правильным — в любом случае, кого Вы пытаетесь впечатлить? На долгом сложном пути Вы рискуете заблудиться или отвлечься, поэтому ищите короткую дорогу. Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени срезать углы — порой это самый разумный шаг.В этом месяце у Вас с кем-то из коллег идет соревнование — например, по использованию нового слова каждый день. Вы получаете огромное удовольствие от хороших разговоров и имеете отличные навыки общения. Сегодня любые бизнес-переговоры, контракты, предложения или сделки будут очень выгодными.Сегодня у Вас появится желание улучшить окружающее пространство, и Вы украсите цветами рабочее место или свое жилье и будете очень довольны результатами. Также Вам предстоит общение с родителями или людьми с похожей ролью в Вашей жизни, так что это и будет Вашими планами на вечер.Возможно, сегодня понадобится Ваша помощь кому-то из Ваших пожилых родственников. Если их проблема возникает с определенной периодичностью, посоветуйте им изменить что-то в своей жизни. Вечер посвятите планированию ближайшего будущего.Похоже, в последнее время Вы сумели добиться значительных результатов. Почему бы не отпраздновать свои достижения? Устройте по этому случаю вечеринку и пригласите на нее всех, кто всегда поддерживал Вас в Ваших начинаниях. Сегодня в Вашей голове то и дело будут возникать идеи, одна гениальнее другой. Что Вы собираетесь со всеми ними делать?

Гороскоп на 9 июня 2019 Козерог

Если бы человек, который Вас сейчас достает, хорошо Вас знал, он бы точно не стал с Вами связываться. Ему не мешало бы общаться с Вами немного уважительнее. Впрочем, не принимайте все это слишком близко к сердцу. Сложившаяся ситуация не стоит Ваших нервов. Просто старайтесь пересекаться с этой личностью как можно реже.



Гороскоп на 9 июня 2019 Водолей

Утром Вы быстро справитесь со всеми накопившимися делами. Если к тому времени, как Вы освободитесь, Ваш друг будет нуждаться в помощи, непременно окажите ему поддержку. Возможно, Вы получите неожиданную прибыль. Отложите в сторону все свои дела и посвятите этот день особенному для Вас человеку.



Гороскоп на 9 июня 2019 Рыбы

Проведите побольше времени, общаясь с коллегами, чтобы заручиться их поддержкой в своих начинаниях. Этот день отлично подходит для того чтобы подвести итоги своей деятельности и подумать, какие новые подходы можно опробовать.