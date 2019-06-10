Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года Овен

Вам желательно не спешить с любовными признаниями - для них сейчас не время. Чтобы проверить, взаимны ли ваши чувства, вы можете намекнуть на них любимому человеку при помощи невербальных сигналов - улыбки, нежного взгляда. И если вы увидите, что партнёр упорно не замечает ваших намёков, вам лучше перестать тешить себя напрасными надеждами.





Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года Телец

Это самое подходяще время, чтобы спуститься с небес на землю и реально оценить положение дел в личной жизни. Если вы всё ещё продолжаете грустить о прошлом и мечтать о примирении с бывшим возлюбленным, то для того, чтобы внести ясность в ситуацию, сделайте шаг к примирению первыми. По реакции партнёра вам сразу станет понятно, есть ли у вас шанс.

Сложная неделя для многих представителей вашего знака. Может случиться так, что вы будете разрываться между двумя людьми, которые станут добиваться вашей взаимности, но так и не решите, кого вам выбрать. Причём, один из них будет вам сильнее нравиться, зато другой покажется более надёжным и серьёзным. Как разрулить эту ситуацию, решать вам!Вас может огорчить тот факт, что ваш любимый человек не спешит исполнять ваши желания по первому требованию. Но не будьте столь эгоистичны! Скорее всего, ваш партнёр и рад бы угодить вам, но, или не имеет такой возможности, или в данное время занят другими делами. Вспомните всё хорошее, что сделал для вас любимый человек, и успокойтесь.Скорее всего, ваш любовный партнёр ещё не созрел для того, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень. Поэтому не торопите его с принятием важных решений и требуйте от него никаких обещаний. Как только ваш любимый человек поймёт, что дороже вас у него нет никого на свете, как тут же сам, без ваших подсказок, сделает вам предложение руки и сердца.Если вы одиноки, на этой неделе у вам неожиданно могут завязаться новые любовные отношения. Но желательно, чтобы вы пока что держали их втайне ото всех. Особенно от ваших подруг и друзей. Дело в том, что даже малейшее чужое вмешательство в ваши новые отношения для вас сейчас крайне нежелательно и может всё вам испортить.На этой неделе вы будете очень активны и инициативны в отношениях с противоположным полом. Но вы должны иметь ввиду, что не всегда напористость и прямолинейность приводят к желаемому результату. Добавьте в своё поведение немного таинственности и загадочности, и вы увидите, как интерес противоположного пола к вам тут же усилится!Наконец-то вы перестанете вспоминать о прошлом и устремитесь мыслями в будущее! Это подтолкнёт вас к активному поиску новых любовных отношений. Правда, если вы действительно хотите кого-то найти, вам не помешает расширить круг своих поисков. Не получается познакомиться на дискотеке? Попробуйте посетить сайт знакомств в интернете.Вы будете доверчивы по отношению к любимому человеку, и он ваше доверие непременно оправдает. Для вас эта неделя - период налаживания личной жизни и урегулирования любовных проблем. Не исключаются новые романтические знакомства. Главное, чтобы вы настроили себя на позитив и не боялись перемен - любые перемены, которые вас ожидают, окажутся к лучшему!

Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года Козерог

У вас появятся новые поклонники и поклонницы, и вам придётся выбирать, с кем из них стоит начать отношения. А выбор - это всегда проблема не из лёгких. Но если вы прислушаетесь к своему сердцу и обратите внимание не на то, кто из ваших поклонников богаче и перспективнее, а на то, кто более мил вашему сердцу, то ваш выбор окажется верным.



Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года Водолей

Если хотите спасти свои отношения от неминуемого краха, постарайтесь как можно конкретнее объяснить любимому человеку, чего вы от него ожидаете, а заодно узнайте, чего он ожидает от вас. И если ваши взаимные ожидания совпадают, значит у ваших отношений есть шанс, и ничто не сможет разлучить вас. А на мелкие размолвки не обращайте внимания!



Любовный гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года Рыбы

Вас может ожидать романтическое знакомство с человеком, который окажется значительно старше вас по возрасту, но, несмотря на это, очень вам понравится. Впрочем, как и вы ему. Смотрите, не упустите своё счастье из-за нелепых страхов и предрассудков! А иначе потом будете жалеть, что не послушались своего сердца, а вернуть ничего не сможете.