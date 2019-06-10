Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для Овна

Представители знака, люди и без того разносторонние и увлекающиеся, на этой неделе превзойдут самих себя, найдя еще как минимум одно увлечение. Он появится, как любовь - с первого взгляда, и покорит их надолго. В среднем, для них понятие "надолго" в таком случае колеблется где-то между двумя днями и двумя месяцами.





Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для Тельца

Энергия и задор на этой неделе - это хорошо, но когда они начинают перерастать в одержимость - это уже не совсем то, что надо. Не забывайте, что Ваши идеи - это только Ваши идеи, но никак не истина в последней инстанции. Позвольте остальным иметь свое мнение и поступать так, как им заблагорассудится.

Не умея (а скорее, не желая) как следует прицеливаться, на этой неделе вы, во-первых, затрачиваете больше энергии, а во-вторых, приносите больше разрушений. Пословица: "Лес рубят - щепки летят" сейчас, как никогда точно отражает вашу манеру действовать. Или так: "Слон пытается прихлопнуть комара в тесной посудной лавке".На этой неделе вы, как на иглу, сели на какую-то идею. И, хотя, уровень знания предмета не превышает среднестатистический, вы готовы защищать ее до последнего. Это может быть все, что угодно, но скорее всего - она связана с глобальными планами переобустройства общества.Представители вашего знака будут полны сил и желания действовать. Самым благоприятным периодом для воплощения ваших планов будет период начало недели. Вы сможете достичь успеха практически во всех сферах жизни. В конце недели берегите свою нервную систему, чтобы эмоциональный шквал не захлестнул вас. В этот период также велик шанс влюбиться до умопомрачения.Очень непростая неделя. Возможно, вам придется все время что-то доказывать окружающим. Наберитесь сил и терпения. Не стоит планировать ничего серьезного на это время. Звезды не благоприятствуют воплощению ваших планов. Проявите особое внимание к мелочам.Звезды в этот период на вашей стороне и сулят удачу во всех твоих начинаниях. Также прекрасно обстоят дела и в романтических отношениях. Возможно, вы со своим любимым отправитесь в занимательное путешествие или начнете его планировать. Конечно, мелкие ссоры между вами возможны, но если вы дорожите отношениями, то найдете правильную линию поведения.Сложное развитие событий ожидает вас на этой неделе. Возможно, вокруг вас плетутся интриги. При решении рабочих вопросов будьте особо внимательны. Уделяйте внимание мелочам, выполняйте все данные вами обещания и взятые на себя обязательства. В личной жизни к новым отношениям отнеситесь как к легкому флирту. Они хоть и дадут вам заряд положительных эмоций, но не обещают быть длительными.Друзья помогут вам, выступая в роли посредников. Сведут с кем нужно, посоветуют, куда следует обратиться с вашей проблемой. Их личное отношение к тому, что происходит,что они не разделяют вашу позицию, ни на что не повлияет, и все будет сделано как надо.

Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для Козерога

Чтобы достигнуть успехов, придется преодолеть внутреннее сопротивление и заставить себя заниматься не очень интересными или не очень приятными делами. Только проявив выдержку и терпение, вы сможете достигнуть тех целей, которые наметили себе.



Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для Водолея

На этой неделе представители знака смело берутся за то, чего сторонятся остальные, демонстрируют находчивость в сочетании с искрометным юмором, и вопрос, казавшийся сложным, после их вмешательства становится простым и понятным. Пусть вас не огорчает фраза, несколько раз произнесенная разними людьми: "Чепуха, я бы тоже так смог!", ибо говорящий сам не верит в то, что говорит. Просто немножечко неловко.



Гороскоп на неделю с 10 июня по 16 июня 2019 года для Рыб

На этой неделе представители знака - люди настроения и не отрицают этого. Вам напоминают о принципах, а вы отвечаете, что быть человеком настроения - тоже принцип. Кроме того, если плыть по течению, то обязательно куда-нибудь приплывешь, поэтому в первую очередь порицания достойны те, кто вообще не плывет никуда, но никак не вы.



