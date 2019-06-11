Любовный гороскоп на сегодня 11 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 июня 2019 Овен

Сегодня не стоит строить слишком большие планы касательно вашего совместного будущего с вашим любимым человеком. Всё равно всё получится как-то иначе, вовсе не так, как вы это себе представляли. Поэтому во избежание разочарований постарайтесь плыть по течению. Так оно лучше будет.





Любовный гороскоп на 11 июня 2019 Телец

В этот день ваш любимый человек может не понять ваших благих намерений и принять их за выражение каких-то эгоистичных мотивов. Поэтому возжелав добра ближнему, то есть любимому своему, вы вполне можете получить реакцию, которую благодарностью назвать будет весьма затруднительно.

Даже если у вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет вас вникать: улыбайтесь и кивайте.Сегодня вам очень понадобится такой человек, которому можно было бы поплакаться в жилетку. Ибо будет на что. Но ваша половинка, скорее всего, на эту роль не подойдёт, поскольку жаловаться вам придется именно на неё. Только не увлекайтесь с жалобами! Потом стыдно может быть за то, что вы наговорили в пылу обиды.Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего вы достигли с вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе – объективнее получится.Ваш любимый человек, скорее всего, не одинок, у него родственники есть. Сегодня об этом стоит вспомнить и проявить к ним максимум внимания. Только не будьте назойливы и чересчур заботливы: это ничего кроме раздражения и недоумения не вызовет. Зато немного улыбчивее, чем обычно, быть невредно.Сегодня вас меньше всего будет интересовать мнение вашего любимого человека по поводу того, что вы делаете или думаете. Поэтому ему останется только посочувствовать: с его точкой зрения вы считаться не будете. Может быть, все же стоит обратить на нее побольше внимания?..Сегодня ваши шансы «заразить» вашего любимого человека любовью к чему-то тому, что дорого вам, велики как никогда. Почему-то именно в этот день он окажется особенно восприимчивым к вашим восторженным увещеваниям, что не так уж и плохо: общие интересы имеют важное свойство сближать и без того близких людей.Сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком решиться на какую-нибудь авантюру. Причем, чем безумнее будет авантюра, тем лучше. Совместное преодоление трудностей имеет уникальное свойство сплачивать людей. Делать их ближе и роднее друг другу.

Любовный гороскоп на 11 июня 2019 Козерог

Этот день обещает быть достаточно напряженным - если вам удастся выкроить пару минут на то, чтобы сказать кому-то комплимент, можете считать, что сегодняшнюю норму личной жизни вы уже исчерпали. Все остальное время придется поделить между менее романтическими занятиями.



Любовный гороскоп на 11 июня 2019 Водолей

Сегодня вам с вашим любимым человеком предстоит пережить вместе очень много чудесных минут, захватывающих приключений и удивительных событий. Поэтому не забудьте взять с собой камеру, фотоаппарат или хотя бы запомнить все в точности. Не раз и не два вы потом будете пересказывать подробности этого дня своим родным и близким…



Любовный гороскоп на 11 июня 2019 Рыбы

Главное сегодня задавать правильные вопросы. Сможете ли вы добиться ответа – не столь важно. Кстати, если ответ окажется вам не по вкусу, лучше сразу про него забыть: вдруг ошибка произошла, а вы и ваш любимый человек в итоге ни за что пострадаете?