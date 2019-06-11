Гороскоп на 11 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 11 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 11.06.2019 - 8-9 лунный день.

Луна в знаке зодиака 11.06.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 11 июня 2019 Овен

Исход Ваших планов зависит от Вашего отношения, усилий и способа взаимодействия с окружающими. Какой смысл в достижении успеха, если Вы оттолкнете людей, которых любите, и чуть не сломаете себе спину от стресса и стараний?

Ваш аналитический подход к жизни поможет докопаться до сути происходящего и понять то, чего не хотят знать остальные. Вы проницательны, а потому ясно видите, как наилучшим образом проявить свои способности, и работаете над этим. Обычный интерес может перерасти во что-то совершенно другое, когда Вы увидите его в новом свете.Иногда мелочи имеют наибольшее значение, особенно если речь идет об отношениях. Кто знал, что поначалу очаровательная привычка коллеги что-то насвистывать станет так раздражать? Или что привычка любимого человека разбрасывать свою обувь, которая поначалу Вас злила, покажется невероятно милой?Вас ждет очень напряженный день, полный обязанностей. Кроме того, Вам придется много общаться с людьми, а это утомляет. Впрочем, Вы совсем справитесь, а уже вечером Вам представится отличная возможность хорошенько отдохнуть.Откажитесь сегодня от части своих обязанностей — слишком высока вероятность того, что ситуация выйдет из-под контроля. Если же Вы ограничите свою деятельность, то все сложится к лучшему.Обычно Вы очень терпеливый человек, но сегодня о Вас этого точно не скажешь. Вы вот-вот взорветесь, словно вулкан, и изольете на окружающих лаву своего гнева. Вы уверены, что Ваши близкие заслуживают Вашего огненного дыхания? Постарайтесь взять себя в руки.Вы об этом даже не догадываетесь, но какой-то Ваш товарищ или родственник оказал Вам огромную услугу. Конечно, Вы очень проницательны, поэтому, если хорошенько подумаете, то сможете определить, о ком и о чем идет речь. Если все выясните, постарайтесь отблагодарить этого человека, например, преподнеся ему маленький подарок.Вы верите в светлое будущее и делаете все, чтобы воплощать в жизнь самые смелые свои идеи. Однако пришло время сделать паузу и немного отдохнуть. Вам необходимо восстановить силы. Да, даже таким трудоголикам, как Вы, иногда необходим отдых! Не переживайте, уже завтра Вы сможете вернуться к своим делам.Люди и события сегодня движутся очень медленно, и Вы в том числе, однако этот темп Вам не по вкусу. Вы бы предпочли нажать на газ и умчаться вперед по дороге. Но прежде чем это случится, повнимательнее присмотритесь к некоторым странностям, которые происходят вокруг, и попробуйте обернуть их в свою пользу.

Гороскоп на 11 июня 2019 Козерог

Время, которое Вы недавно потратили на семейные хлопоты, возможно, принесло Вам немало удовольствия, но и сил забрало немало. Даже когда дела идут относительно хорошо, есть и эмоциональная составляющая, которой нет с друзьями или на работе и которая может быть довольно изнуряющей. Возможно, из-за этого Вы сейчас более чувствительны, чем обычно, и нервы немного расшатаны.



Гороскоп на 11 июня 2019 Водолей

Вы настроены очень практично, когда дело доходит до совместной работы с другими людьми. Вы знаете, что делать, и можете действовать без спешки и эмоций. Сегодня Вас попросят проявить свои естественные способности и здравомыслие.



Гороскоп на 11 июня 2019 Рыбы

Окружающие ценят Вас за способность принимать практичные решения пов опросам, касающимся всех. У Вас есть интуитивное понимание того, чего хотят люди. Вы очень оригинальны в сфере дома и семьи, однако можете быть очень изобретательны, когда этого требует профессиональная сфера.