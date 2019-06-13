Любовный гороскоп на сегодня 13 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 июня 2019 Овен

С любимыми не расставайтесь! Быть с нелюбимыми так горько: Даже если сейчас вы полны решимости зачеркнуть всё, что между вами было, и начать новую жизнь с новым человеком - не торопитесь. Если вы потом разочаруетесь в своем новом выборе - к старому будет уже не вернуться. Взвесьте всё хорошенько.





Любовный гороскоп на 13 июня 2019 Телец

Весь сегодняшний день пройдет точь-в-точь по вашему сценарию. Вам будут отвечать то, что вы хотите, и даже с ожидаемыми вами интонациями. Вас накормят как раз такой едой, о которой вы целый день мечтали, и выскажут те претензии, которых вы несколько часов ожидали. Вам не скучно жить в таком мире?

В этот день звёзды рекомендуют вам буквально заразиться идеями вашего любимого человека, загореться тем, что ему интересно, впитать в себя и искренне считать их своими. Это поможет вам ещё больше сблизиться и стать по-настоящему единым целым с едиными интересами.Сегодня ваш любимый человек доверит вам какую-то очень важную тайну. Естественно, вам захочется ею с кем-то поделиться, ибо тяжесть ответственности будет слишком велика. Постарайтесь сделать так, чтобы ваша половинка об этом ничего не узнала, иначе потом трудно вам придется…В этот день велика вероятность того, чтобы почувствуете нечто похожее на симпатию и даже больше к любимому человеку вашего близкого друга. Может быть, ваше чувство закономерно, и все к тому и шло. Перед тем, как сделать первый шаг к осуществлению новой мечты, задумайтесь, кто вам дороже: новая любовь или старый друг.Сегодня вам очень пригодятся решительность и целеустремленность, ибо без них вам вряд ли удастся добиться успеха в личной жизни. С ними же всё получится наилучшим образом, особенно если вам удастся не переборщить в применении этого сильного и опасного оружия.Сегодня вашему любимому человеку будет постоянно казаться, что вы хотите его разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение того, что разыграть его вы хотите как-то очень обидно. Постарайтесь его как-то в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.В этот день вы будете медленно, методично и шаг за шагом приближаться к своей цели, которая с каждым шагом действительно будет становиться всё ближе и доступнее. Главное, чтобы когда вы к ней придёте, вы в ней не разочаровались. Нет ничего горче, чем разочарования в любви.В этот день вашему любимому человеку захочется вас обнять, прижать к себе покрепче и никуда никогда не отпускать. Выполнить подобную просьбу не так легко, как кажется, но попробовать явно стоит.

Любовный гороскоп на 13 июня 2019 Козерог

Не требуйте никаких объяснений — нынче ваш конек — понимание. Если вы сумеете проявить его в достаточном объеме, вам зачтется. А приставать с расспросами — не стоит.



Любовный гороскоп на 13 июня 2019 Водолей

Ваш любимый человек сегодня будет на редкость вспыльчив, поэтому звезды советуют лишний раз ему не перечить, дабы не будить в нем зверя. Даже если вы не боитесь хомячков. Вам не трудно хотя бы один день сделать вид, что вы целиком и полностью потакаете его прихотям, а проблем между вами от этого значительно поубавится.



Любовный гороскоп на 13 июня 2019 Рыбы

Сегодня вы почувствуете по отношению к вашему любимому человеку столько нежности, что вам страшно будет себе признаться в том. что вы в принципе способны столько чувствовать. Вашему любимому человеку тоже придется долго удивляться на этот счет, если он о вашей нежности узнает, разумеется.