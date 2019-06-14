Любовный гороскоп на сегодня 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Овен
В отличие от других знаков зодиака, вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное – не думайте о завтрашнем дне.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Телец
Нынче вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен. Не показывайтесь на глаза тем, кто вас любит — этот день может всерьез поколебать их веру в ваше непогрешимость.
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Вы пытаетесь везде успеть, и поэтому не можете ни одному делу уделить достаточное количество времени. И личной жизни в том числе. Если у вас есть любимый человек, будьте уверены, его это сильно обижает. А если нет – то в ближайшее время и не появится: вам просто не хватит на него времени, сил и энергии.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Рак
Постарайтесь быть к вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Лев
Если ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не всё ладно в датском королевстве и пришло время что-то менять в своей жизни. Звёзды дают дельный совет - сделайте себе новую причёску и поменяйте работу. Дайте новым мыслям и впечатлениям наполнить вашу жизнь новым содержанием и смыслом!
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Дева
Ваше счастье невесомо, как тополиный пух. И так же непрочно. Достаточно одного дуновения ветра, чтобы оно исчезло. И его так легко растоптать! Ваша половинка не всегда понимает это, поэтому стоит ей тактично об этом напомнить. Пусть и она бережет то, что так дорого вам.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку будет настолько непросто понять, что именно движет вами в достижении той или иной цели, что в какой-то момент он даже попробует отказаться от этой воистину безумной идеи. Не боитесь ли вы потерять его доверие к вам таким образом?
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Скорпион
В этот день не стоит навязывать свою точку зрения вашему любимому человеку. Все равно он на вашу сторону не встанет и так, как вы хотите, не сделает. Хотя бы в силу природного упрямства, которое у него сегодня обострится. Поэтому придется вам сегодня неоднократно ходить на компромиссы. С ружьем.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Стрелец
Любит? Не любит? От ваших рук сегодня пострадает не одна ромашка. И даже не две. Перестаньте мучить несчастные цветы! Отвлекитесь на что-нибудь другое. Книжку любимую почитайте, фильм хороший посмотрите. А ответ придет сам собой.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Козерог
У вас все еще впереди: и самые бурные ссоры, и самые яркие всплески любви. Поэтому сейчас и сегодня в особенности лучше не злоупотреблять превосходными степенями и страшными словами «всегда» и «никогда», иначе потом придется очень пожалеть. И неоднократно, увы.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Водолей
Нынче что-то заставит вас вспомнить давно прошедшие дни. Не факт, что своими воспоминаниями вам стоит делиться — лучше насладитесь ими сами. Не каждый оценит нежность в вашем голосе при рассказе о ушедшей любви.
Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Рыбы
В вашей личной жизни будет происходить что-то непонятное, формальной логике оно поддаваться не будет. У вас, как и в жизни дорогого вам человека, такого ни разу не происходило… придётся ориентироваться, руководствуясь лишь интуицией и, если это будет возможно, здравым смыслом.