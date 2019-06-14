Любовный гороскоп на сегодня 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Овен

В отличие от других знаков зодиака, вам построение совместных планов противопоказано. И вообще каких бы то ни было планов. Живите сегодняшним днем, цените каждую секунду вместе, можете даже устроить маленький праздник своей половинке. Главное – не думайте о завтрашнем дне.





Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Телец

Нынче вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен. Не показывайтесь на глаза тем, кто вас любит — этот день может всерьез поколебать их веру в ваше непогрешимость.

Вы пытаетесь везде успеть, и поэтому не можете ни одному делу уделить достаточное количество времени. И личной жизни в том числе. Если у вас есть любимый человек, будьте уверены, его это сильно обижает. А если нет – то в ближайшее время и не появится: вам просто не хватит на него времени, сил и энергии.Постарайтесь быть к вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?Если ваш брак трещит по швам, а любимый хомячок укусил утром за палец, значит, не всё ладно в датском королевстве и пришло время что-то менять в своей жизни. Звёзды дают дельный совет - сделайте себе новую причёску и поменяйте работу. Дайте новым мыслям и впечатлениям наполнить вашу жизнь новым содержанием и смыслом!Ваше счастье невесомо, как тополиный пух. И так же непрочно. Достаточно одного дуновения ветра, чтобы оно исчезло. И его так легко растоптать! Ваша половинка не всегда понимает это, поэтому стоит ей тактично об этом напомнить. Пусть и она бережет то, что так дорого вам.Сегодня вашему любимому человеку будет настолько непросто понять, что именно движет вами в достижении той или иной цели, что в какой-то момент он даже попробует отказаться от этой воистину безумной идеи. Не боитесь ли вы потерять его доверие к вам таким образом?В этот день не стоит навязывать свою точку зрения вашему любимому человеку. Все равно он на вашу сторону не встанет и так, как вы хотите, не сделает. Хотя бы в силу природного упрямства, которое у него сегодня обострится. Поэтому придется вам сегодня неоднократно ходить на компромиссы. С ружьем.Любит? Не любит? От ваших рук сегодня пострадает не одна ромашка. И даже не две. Перестаньте мучить несчастные цветы! Отвлекитесь на что-нибудь другое. Книжку любимую почитайте, фильм хороший посмотрите. А ответ придет сам собой.

Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Козерог

У вас все еще впереди: и самые бурные ссоры, и самые яркие всплески любви. Поэтому сейчас и сегодня в особенности лучше не злоупотреблять превосходными степенями и страшными словами «всегда» и «никогда», иначе потом придется очень пожалеть. И неоднократно, увы.



Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Водолей

Нынче что-то заставит вас вспомнить давно прошедшие дни. Не факт, что своими воспоминаниями вам стоит делиться — лучше насладитесь ими сами. Не каждый оценит нежность в вашем голосе при рассказе о ушедшей любви.



Любовный гороскоп на 14 июня 2019 Рыбы

В вашей личной жизни будет происходить что-то непонятное, формальной логике оно поддаваться не будет. У вас, как и в жизни дорогого вам человека, такого ни разу не происходило… придётся ориентироваться, руководствуясь лишь интуицией и, если это будет возможно, здравым смыслом.