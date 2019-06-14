Гороскоп на 14 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 14 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 14.06.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.06.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 14 июня 2019 Овен

Сегодня не упусти шанс показать себя во всей красе и обворожить каждого, кто будет находиться в пределах видимости. Сегодня рекомендуется добавить в меню достаточное количество продуктов, содержащих йод; необходимо также ограничивать количество выпитой воды - слишком много пить не нужно.

В этот период стоит ограничиться несложными делами. От масштабных начинаний лучше пока отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Вечер подходит для шопинга. Удачными будут поездки, встречи с давними друзьями и родственниками.Можно браться за новые дела, попытаться расширить круг общения. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не стоит лишать себя маленьких удовольствий, так как от этого напрямую будут зависеть ваши настроение и самочувствие.Расположение планет в этот день благоволит путешествиям. Куда-то уехать и отдохнуть для вас, да и для ваших близких, будет настоящим благом. Это позволит пополнить запас сил и энергии, а знакомство с достопримечательностями значительно расширит кругозор и доставит массу позитивных эмоций.Новые идеи имеют все шансы быть реализованными. Придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались легко. Порадовать могут известия от близких людей. Ваши советы окажутся полезными для тех, кто обратится к вам за помощью.Это неподходящее время для общения, заключения соглашений. К поступающим предложениям отнеситесь осторожно, не переоценивайте свои силы и возможности партнеров. В финансовых вопросах проявите сдержанность и воздержитесь от покупок, в которых нет особой нужды.Вы будете настроены на получение новых впечатлений. Возрастает роль дружеского общения. Больше времени проводите в кругу людей, которым близки ваши интересы. Если вы придерживаетесь диеты или занимаетесь спортом, то пришло время сделать перерыв.Дел будет довольно много, но постарайтесь их делать не спеша, решайте проблемы по мере их поступления. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Идет удачный период как для новых знакомств, так и возобновления старых связей.За новые дела в этот день лучше не браться. При общении с членами семьи, особенно со старшими родственниками, не перегибайте палку, и если чувствуете, что ваши домочадцы не пойдут на уступки, лучше уступите сами. Постарайтесь выбрать правильную модель поведения и манеру общения с окружающими.

Гороскоп на 14 июня 2019 Козерог

В это время вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и прекрасно отдохнуть. Вам не придется справляться с задачами в одиночку - друзья и союзники готовы прийти на помощь. Будьте внимательны при расчетах в магазине, поскольку есть опасность стать жертвой обмана или кражи.



Гороскоп на 14 июня 2019 Водолей

В данный период постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре. При этом не идите напролом, лучше действовать деликатно. Уходите любым способом от споров, они могут стать началом большого конфликта. Допущенные сейчас ошибки будет трудно исправить.



Гороскоп на 14 июня 2019 Рыбы

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте лишь самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь наполнить этот день приятными встречами и интересными мероприятиями.