Любовный гороскоп на сегодня 15 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 июня 2019 Овен

Сегодня вам будет светло и тепло просто оттого, что в этом мире есть человек, которого вы любите. Неважно, отвечают ли вам взаимностью - просто вы проживете этот день чувством. А большего и не нужно.





Любовный гороскоп на 15 июня 2019 Телец

В этот день любое ваше слово, сказанное вашему любимому человеку, возымеет над ним воистину волшебную власть. Оно либо заставит его делать так, как вы считаете нужным, либо абсолютно противоположным образом, наперекор. Владеть сильнейшим оружием с непонятным эффектом воздействия непросто, зато интересно.

Сегодня вам стоит по возможности отдохнуть от вашей половинки. Особенно если у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что вашим отношениям нужен некий перерыв. Нет ничего страшного в том, что один день вы проведете не вместе. Зато это даст вам возможность провести потом вместе очень много действительно счастливых дней.В этот день все высшие силы, которые только существуют, будут на вашей стороне. А значит, можете смело экспериментировать с вашей личной жизнью, активно знакомиться с новыми перспективными людьми и ссориться со старыми и бесперспективными. Вполне возможно, это принесет свои плоды.Не стоит верить целиком и полностью во все, что вам говорят. Вполне возможно, ваша половинка пользуется вашей доверчивостью, и вашим ушам вскоре потребуется гимнастика, чтобы они смогли удерживать всю навешанную на них лапшу. Если вы сегодня не услышите логики в заявлениях вашей половинки – значит, скорее всего, ее действительно там нет.В этот день не увлекайтесь построением личной жизни: все равно ничего принципиально нового построить не удастся. Лучше направьте свою энергию в какое-нибудь другое русло. Хорошо будут строиться дома, сараи и бани. Ремонт (за исключением побелки потолков) тоже пройдёт на ура. А ваша половинка вам в этом поможет.А вы уверены, что рядом с вами именно тот человек, который вам нужен? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы пересмотреть всё, что между вами было, есть и будет – и принять решение, насколько вам все это дорого и нужно. От сделанных сегодня выводов будет в значительной степени зависеть ваша дальнейшая жизнь!А вы уверены, что рядом с вами именно тот человек, который вам нужен? Сегодня самый подходящий день для того, чтобы пересмотреть всё, что между вами было, есть и будет – и принять решение, насколько вам все это дорого и нужно. От сделанных сегодня выводов будет в значительной степени зависеть ваша дальнейшая жизнь!Не ожидайте от этого дня слишком многого. Особенно в плане любви и всего, что касается вашего любимого человека. Скорее всего, разочарований в данной области вам сегодня не избежать, поэтому звезды советуют готовиться к худшему, и если это худшее не наступит, это будет для вас очень приятным сюрпризом!

Любовный гороскоп на 15 июня 2019 Козерог

Поищите дополнительные точки соприкосновения с любимым вами человеком. Они где-то должны быть, просто вы до сих пор были недостаточно внимательны. Если совсем ничего не обнаружится, стоит задуматься, того ли вы любите.



Любовный гороскоп на 15 июня 2019 Водолей

Из вас как будто все соки выжали. И кто? Ваш любимый человек! Он настолько извел вас своими придирками и скандалами, что вы на стену лезть готовы! Впрочем, перед тем как выполнять подобные акробатические трюки, задумайтесь: а может, в его придирках есть доля истины?



Любовный гороскоп на 15 июня 2019 Рыбы

Вы с вашим любимым человеком можете поиграть в настоящих Чипа и Дэйла, которые вот уже не один год неизменно спешат на помощь. Даже если это будет ваш дебют совместного спасения чьего-то счастья и благополучия, первый блин комом не окажется. Всё будет с точностью до наоборот.



