Гороскоп на 15 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июня в 11:32

Фаза Луны 15 июня 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 15.06.2019 - 12-13 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.06.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 15 июня 2019 Овен

Сегодня вы будете склонны распылять внимание одновременно на множество мелких дел. Может сложиться непростая ситуация на работе и дома. Нестабильная обстановка в семье потребует от вас большего внимания и времени, чем вы уделяли прежде.

В этот день увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и, руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок. Не следует доверять данным вам обещаниям. Также это не лучшее время для работы с документами и обращений в официальные инстанции. Новая информация может оказаться очень важной.От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Если хотите похудеть и оздоровиться, это время подходит для начала диеты. При этом выбирайте такой рацион питания, который хорошо сочетается с повышенными физическими нагрузками. Откажитесь от алкоголя и сильнодействующих лекарств. Лучший день для омолаживающих косметических процедур.Наметьте приоритеты и правильно распределите свое время. В данный день не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями. Прислушайтесь к советам пожилых родственников.Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь не подводите их. Можно себя побаловать и потратить деньги на развлечения и приятные покупки. Это хорошее время для благоустройства и украшения своего дома.В решении любых вопросов действуйте не спеша, не привлекая к своим делам излишнего постороннего внимания. В этом случае вам никто не сможет помешать реализовать свои намерения. Постарайтесь обойтись без покупок в кредит и не прибегайте к услугам интернет-магазинов с онлайн-оплатой.He пытайтесь решить все вопросы разом, действуйте постепенно, но уверенно, шаг за шагом преодолевая препятствия. Вечер хорошо провести в компании близких друзей или членов семьи. Никакой агрессии, только добрые отношения с людьми.Никаких неприятных сюрпризов этот день не готовит. Вы попутно с мелкими проблемами будете успевать решать и важные вопросы. Тельцам, не имеющим пары, уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных отношений.Не будьте откровенными с окружающими - все сказанное может обернуться против вас. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях. Но не стоит совершать рискованных финансовых сделок и непрозрачных операций с деньгами.

Гороскоп на 15 июня 2019 Козерог

Не теряйте времени, займитесь решением вопросов, которые казались сложными. При необходимости обратитесь за советом. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные решения. Это хорошее время для общения с друзьями.



Гороскоп на 15 июня 2019 Водолей

Успех гарантирован, если вы будете терпеливы и не попытаетесь опережать события. Это время подходит для начала цикла лечебно-профилактических процедур. Если у вас до сих пор нет клубной карты на посещение фитнеса, то самое время ее приобрести и начать посещать занятия.



Гороскоп на 15 июня 2019 Рыбы

Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.