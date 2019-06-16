Любовный гороскоп на сегодня 16 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 июня 2019 Овен

Нужно что-то перетащить, а муж валяется на диване – путь отдыхает, позвоните другу, заодно и пообщаетесь. Или, быть может, жена не хочет возиться с готовкой, ссылаясь на головную боль – отлично, вы давно не виделись с мамой.





Любовный гороскоп на 16 июня 2019 Телец

Сегодня звезды советуют вам съесть как можно больше всяких вкусностей. Вместе, естественно. Процесс кормления любимого человека с ложечки пойдет на пользу не только ему (наконец-то поест нормально и не заляпается!), но и вашим отношениям. Это мило, трогательно и забавно. И крайне романтично.

Сегодня вам неожиданно признается в любви ваш друг противоположного пола. И хотя он точно знает, что вы вряд ли будете вместе с ним и вряд ли его полюбите не как человека, а как любимого человека, все равно вам довольно-таки тяжело будет ответить ему «нет».Постарайтесь быть сегодня мягки и лояльны к капризам вашего любимого человека. В конце концов, в каждом из нас живет ребенок, а в вашей половинке он сегодня начнет напоминать о себе с невероятной настойчивостью. Придется вам побыть терпеливым родителем и утихомирить разбушевавшуюся малышню.В этот день вам нелегко будет принять вашего любимого человека таким, какой он есть. Поэтому вы будете всячески стараться переделать его на свой лад, перекроить под себя, изменить и слепить по новой. А может быть, стоит присмотреться к тому, что уже есть и полюбить существующую личность, а не придуманный образ?Вы сегодня холодны и неприступны. Вашему любимому человеку придётся вас вновь завоёвывать, если он захочет сохранить с вами близкие отношения. Если он вам действительно дорог – помогите ему в этом непростом деле. В конце концов, вы же с ним были счастливы какое-то время!В этот день вашему любимому человеку очень захочется совершить для вас какое-то маленькое чудо. Главное для вас – заметить это желание и всячески его морально поддержать, дабы он не успел передумать — мысль-то замечательная.Сегодня, вполне возможно, вам не удастся встретиться с вашим любимым человеком. Что ж, это не беда, ведь и помимо него в вашей жизни есть много радостей, солнечностей и приятностей. А он все равно мысленно с вами, что бы ни случилось, равно как и вы всегда рядом с ним.В этот день вам предстоит довольно неожиданная встреча с человеком, который окажет серьезное влияние на вашу личную жизнь. Возможно, именно благодаря ему, пусть даже и косвенно, вы познакомитесь с человеком вашей мечты или наладите отношение с уже имеющимся у вас любимым человеком.

Любовный гороскоп на 16 июня 2019 Козерог

В этот день все будет зависеть лишь от ваших решительности и напора. Если будете чересчур настойчивы, вас, согласно третьему закону Ньютона, выпрут за дверь с силой, равной вашей собственной напористости.



Любовный гороскоп на 16 июня 2019 Водолей

Кажется, вы изобретаете слишком хитрые стратегии для того, чтобы обрести расположение любимого человека. Зачем лезть через окно, если открыта дверь? «Проще надо быть, проще! Счастье в простом!», – писали братья Стругацкие. Пусть эта фраза станет вашим девизом на сегодня.



Любовный гороскоп на 16 июня 2019 Рыбы

В этот день вы неожиданно для себя обнаружите, что мир тесен. А значит, вы наверняка знакомы с кем-то из друзей, знакомых или родственников вашего любимого человека. Что ж, возможно, судьба таким образом хочет вам что-то сказать. Не затыкайте уши, прислушайтесь!