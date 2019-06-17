Любовный гороскоп на сегодня 17 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Овен

В ваших отношениях наступила полоса спокойствия. Вы не ругаетесь и не ссоритесь, но и особой любви между вами не наблюдается. Одно и то же, изо дня в день. С одной стороны, это не так и плохо, хоть за личную жизнь можно не волноваться, однако штиль может и приесться. Пора вносить в жизнь разнообразие.





Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Телец

День сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте во всем со всеми соглашаться. Вот они удивятся!





Не стоит делать таких больших шагов в сближении с вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом ваши чувства иссякли – и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: «Что медленно, то прочно, а что прочно, хорошо».Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы имеете в виду, произнося те или иные фразы. Он почему-то будет понимать их превратно и интерпретировать самым неожиданным для вас образом. Поэтому стоит все пояснять сразу, не ожидая неадекватной реакции.Чем меньше вы в этот день будете доверять окружающим вас людям, близким и не очень, тем будет лучше для вас и ваших любовных отношений. Даже если все вокруг будут твердить вам о том, что ваша половинка вам неверна, а вы уверены в обратном, то правы вы, а не они.В этот день попытайтесь вместе с вашим любимым человеком решить какую-нибудь задачу. Неважно, будете вы вместе разгадывать кроссворды или рассматривать предложения по страхованию вашего имущества. Главное – чтобы в итоге у вас всё получилось именно так, как хотите этого вы.В этот день вам придется решить, насколько вам нужны временные отношения с приятным вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все за и против, допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.Не стоит сегодня делать далеко идущих выводов из выражения лица вашего любимого человека. Оно вовсе не будет отражать его внутреннего мира и мыслей по отношению к вам, вашим словам и поступкам. Если вам трудно поступать подобным образом, просто закройте глаза.Даже если вы до сих пор не верили никогда в любовь с первого взгляда, сегодня в неё поверить придётся, ибо приключится она именно с вами. То ли влюбитесь вы, то ли влюбятся в вас, но в любом случае логичного объяснения внезапно вспыхнувшим чувствам дать не сможет никто.

Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Козерог

В этот день вам нелегко будет понять тайный смысл слов вашего любимого человека. Возможно, это произойдет потому, что этого тайного смысла в его словах и не будет. А может быть, он будет скрыт настолько тщательно и глубоко, что тут и опытный детектив ногу сломит...



Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Водолей

Ваш любимый человек сегодня будет как никогда несобран, рассеян и вообще будет создавать впечатление инопланетянина. Придется вам нести за него полную ответственность, руководить его действиями и следить за тем, чтобы он все делал правильно и в срок.



Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Рыбы

Сегодня даже не старайтесь перечить вашему любимому человеку: своего не добьетесь, а ссоры будет не избежать. На таком обиженном много воды не увезешь, да и тишиной насладиться не удастся: обижаться на вас будут бурно и демонстративно. Так что проще согласиться со всеми доводами вашей половинки и предоставить ей полную свободу действий.



