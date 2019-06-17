Любовный гороскоп на сегодня 17 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Овен
В ваших отношениях наступила полоса спокойствия. Вы не ругаетесь и не ссоритесь, но и особой любви между вами не наблюдается. Одно и то же, изо дня в день. С одной стороны, это не так и плохо, хоть за личную жизнь можно не волноваться, однако штиль может и приесться. Пора вносить в жизнь разнообразие.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Телец
День сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте. Например, попробуйте во всем со всеми соглашаться. Вот они удивятся!
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Не стоит делать таких больших шагов в сближении с вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом ваши чувства иссякли – и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: «Что медленно, то прочно, а что прочно, хорошо».
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Рак
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы имеете в виду, произнося те или иные фразы. Он почему-то будет понимать их превратно и интерпретировать самым неожиданным для вас образом. Поэтому стоит все пояснять сразу, не ожидая неадекватной реакции.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Лев
Чем меньше вы в этот день будете доверять окружающим вас людям, близким и не очень, тем будет лучше для вас и ваших любовных отношений. Даже если все вокруг будут твердить вам о том, что ваша половинка вам неверна, а вы уверены в обратном, то правы вы, а не они.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Дева
В этот день попытайтесь вместе с вашим любимым человеком решить какую-нибудь задачу. Неважно, будете вы вместе разгадывать кроссворды или рассматривать предложения по страхованию вашего имущества. Главное – чтобы в итоге у вас всё получилось именно так, как хотите этого вы.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Весы
В этот день вам придется решить, насколько вам нужны временные отношения с приятным вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все за и против, допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Скорпион
Не стоит сегодня делать далеко идущих выводов из выражения лица вашего любимого человека. Оно вовсе не будет отражать его внутреннего мира и мыслей по отношению к вам, вашим словам и поступкам. Если вам трудно поступать подобным образом, просто закройте глаза.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Стрелец
Даже если вы до сих пор не верили никогда в любовь с первого взгляда, сегодня в неё поверить придётся, ибо приключится она именно с вами. То ли влюбитесь вы, то ли влюбятся в вас, но в любом случае логичного объяснения внезапно вспыхнувшим чувствам дать не сможет никто.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Козерог
В этот день вам нелегко будет понять тайный смысл слов вашего любимого человека. Возможно, это произойдет потому, что этого тайного смысла в его словах и не будет. А может быть, он будет скрыт настолько тщательно и глубоко, что тут и опытный детектив ногу сломит...
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Водолей
Ваш любимый человек сегодня будет как никогда несобран, рассеян и вообще будет создавать впечатление инопланетянина. Придется вам нести за него полную ответственность, руководить его действиями и следить за тем, чтобы он все делал правильно и в срок.
Любовный гороскоп на 17 июня 2019 Рыбы
Сегодня даже не старайтесь перечить вашему любимому человеку: своего не добьетесь, а ссоры будет не избежать. На таком обиженном много воды не увезешь, да и тишиной насладиться не удастся: обижаться на вас будут бурно и демонстративно. Так что проще согласиться со всеми доводами вашей половинки и предоставить ей полную свободу действий.