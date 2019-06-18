Гороскоп на 18 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 18 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 18.06.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.06.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 18 июня 2019 Овен

Звезды подсказывают, что сейчас удачное время для решения вопросов с помощью других людей. Если вам потребуется помощь, осмотритесь и подумайте, к кому из друзей или знакомых лучше обратиться. Постарайтесь в этот день найти время, чтобы отдохнуть, развлечься и тем самым пополнить запас жизненных сил.

День пройдет в интенсивной работе, много внимания придется уделить решению профессиональных вопросов. Абсолютно во всех делах нужно проявлять ответственность. Также это хорошее время для наведения порядка дома, составления планов на будущее, избавления от вредных привычек.Можно браться за новые дела. Вы сможете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления - отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы. Для сердечных дел идет благоприятный период. Если вы давно хотели открыть новую страницу своей жизни, то сделайте это, не откладывая ничего на потом.He принимайте окончательных решений в сфере бизнеса, финансов, долговременного сотрудничества, если почва для них не подготовлена заранее. Сейчас нужно соблюдать особую осторожность при работе с горячими и острыми предметами - есть вероятность получить травму.Наполните свой рабочий график плотнее различными делами - вы без особых усилий справитесь с любыми задачами. Этому будет способствовать большой запас энергии. Сейчас удачное время для учебы, наведения порядка в своих бумагах, для создания и укрепления деловых связей.Если в этот день не удастся решить давно назревшие вопросы, не огорчайтесь. Данный период больше подходит для рутинной работы. На помощь со стороны не стоит рассчитывать, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.Проявляя активность в данный день, удастся добиться хороших результатов. Вы будете в состоянии выдерживать интенсивные нагрузки. Отношения с членами семьи могут складываться не слишком удачно, постарайтесь все спорные вопросы решать путем переговоров.Сейчас вы будете полны сил и энтузиазма. Если в вашей голове возникнут интересные идеи, то не спешите делиться ими с окружающими. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые завистниками. Постарайтесь не обращать на это внимания.Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить. Стоит подумать о завязывании новых деловых контактов, поиске более выгодных предложений. Вспомните о старых связях, они могут оказаться полезными.

Гороскоп на 18 июня 2019 Козерог

Вы будете обладать большой силой и при желании сможете добиться великолепных результатов в любом деле. Но перед тем как что-либо предпринять, все хорошо взвесьте. Внутреннее чутье способно привести вас к правильному решению, в то время как слова окружающих, напротив, - сбить с верного пути.



Гороскоп на 18 июня 2019 Водолей

Серьезных испытаний не ожидается. День удачен для составления долгосрочных планов. Рекомендуется сосредоточить внимание на решении хозяйственных вопросов. Наверняка уже накопилось много дел, которые вы откладывали изо дня в день.



Гороскоп на 18 июня 2019 Рыбы

В первой половине дня неблагоприятное время для рискованных финансовых операций. Воздержитесь в это время от заключения сделок. Во второй половине дня звезды советуют действовать самостоятельно и инициативно. Никто лучше вас самих не будет знать, что и как вам нужно делать.