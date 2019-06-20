Любовный гороскоп на сегодня 20 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 20 июня 2019 Овен

Если у дяди Федора в свое время была повышенная лохматость (или у дяди Шарика?), то у вас сегодня будет наблюдаться повышенная колючесть, она же вредность, она же ехидность. Если у вашей половинки больное самолюбие или напрочь отсутствует чувство юмора, ей остаётся только посочувствовать. Впрочем, а нужен ли вам такой человек? Решать вам.





Любовный гороскоп на 20 июня 2019 Телец

Если ваш любимый человек не воспринимает какую-то информацию, которую вы хотите до него донести, это вовсе не значит, что ему она неинтересна или неактуальна. Возможно, он просто слишком устал для того, чтобы слышать и слушать кого-то кроме себя. Войдите в его положение.

А вы уверены в том, что вам нужна полная взаимность от этого человека? Что вы хотите к нему испытывать то, что он испытывает к вам? И что вам так уж необходимы его теплые чувства? Сегодня над этими вопросами стоит тщательнейшим образом задуматься: это не праздное любопытство, а принципиальные моменты.Может быть, причина непонимания и разлада между вами и вашим любимым человеком состоит в том, что вы ему стали неинтересны, подобно давно прочитанной и выученной наизусть книге? Что ж, сегодня самый подходящий день доказать вашей половинке, что вы для него по-прежнему тайна за семью печатями!Не торопите ваши отношения. Пусть идут себе своим чередом. Медленно и осторожно они, может быть, когда-нибудь куда-нибудь придут, а если вы их начнёте понукать и подгонять, из вредности встанут на месте, а то и побегут вспять, что есть мочи. Постарайтесь быть выдержанными, особенно сегодня.Вы чем-то увлечены, причем настолько, что все реже вспоминаете о вашей половинке. Если раньше она в списке ваших приоритетов стояла на первом месте, то сейчас – всего лишь в первой десятке. А ведь ей обидно, и ее можно понять! Напомните ей, что вы ее любите!Сегодня стоит верить тому, что скажет вам ваш любимый человек, даже если его слова покажутся вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.Сегодня вашему любимому человеку стоит признаться вам еще разок в том, что он вас действительно любит и жить без вас не может, не хочет и не будет, потому что иначе в вашей душе заведутся некоторые сомнения на этот счет. Если такое произойдет, признайтесь ему в этом честно.Вспомните уроки, извлеченные из ваших любимых книжек. Сегодня в отношениях с вашей половинкой они вам очень пригодятся. Возможно, сегодняшние события даже напомнят вам одну из линий сюжета вашего любимого произведения. Вспомните, как вы воспринимали написанное – и действуйте сообразно вашим воспоминаниям.

Любовный гороскоп на 20 июня 2019 Козерог

Для вас сегодня главное - верить в то, что в итоге все будет хорошо, как в детской сказке со счастливым концом. Все проблемы с вашей половинкой исчезнут как по мановению волшебной палочки, и вам снова будет здорово вместе. Так, как раньше. Если вы в это искренне поверите - так оно и будет.



Любовный гороскоп на 20 июня 2019 Водолей

Сегодня стоит как можно больше времени уделить вашему любимому человеку. Ему просто необходимы будут ваши внимание, ласка и забота. Придётся вам побыть добрым родителем, Ангелом-Хранителем и плакательной жилеткой в едином лице. Растроение личности – это, оказывается, не так страшно…



Любовный гороскоп на 20 июня 2019 Рыбы

Сегодня вам стоит поторопиться для того, чтобы успеть все то, что намечено вами на этот непростой и несколько даже сумасшедший день. Поэтому ваш любимый человек, возможно, временами будет обижаться на то, что вы уделяете ему недостаточно внимания – а зря. Наоборот, вы будете делать для него все возможное и невозможное.