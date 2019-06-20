Гороскоп на 20 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 20 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.06.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.06.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 20 июня 2019 Овен

Отвлекитесь от привычного распорядка, чтобы попробовать подойти к поставленным задачам или повседневным обязанностям с неожиданной стороны. Окружающие могут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, постарайтесь не отказать в просьбе.

Отличное время для отдыха и развлечений. Если вы давно хотели что-то купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, не откладывайте. Постарайтесь не оставаться в одиночестве, иначе может нахлынуть жалость к себе.Этот день благоприятен для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам люди возьмут часть финансовых проблем на себя. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону – вверх или вниз, будет зависеть только от вас.Вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Будьте внимательны к своей «половине». Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к вам окружающих людей.Этот день благоприятен для начала нового дела, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение. Однако не спешите принимать важные решения, следует все детально обдумать. В отношении здоровья ничего критического звезды не пророчат.День покаяния, смирения, подчинения. Благоприятно посещение храма, повышение духовного уровня, очищение организма. Отдайте предпочтение вашим домашним делам, навестите своих забытых друзей или родственников. Полезно признавать свои ошибки. Крайне нежелательны сексуальные связи.Пассивный день, неблагоприятный для нововведений, перемен, путешествий. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Запланируйте на сегодня отдых с детьми на свежем воздухе. Вечер проведите в обществе надежных друзей. Во второй половине дня дурное расположение духа может покинуть вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений. Богатая фантазия и воображение могут привести к успеху. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день. Главное – не делать грубых профессиональных ошибок.Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. Посвятите вторую половину дня профилактическим мероприятиям против простудных заболеваний.После конфликтов в недавнем прошлом этот день можно назвать днем перемирия. Простите нанесенные вам обиды. В результате вы сможете, хотя и с большим трудом, найти общий язык со своей второй половиной. Молодые люди смогут вернуться к давним привязанностям.

Гороскоп на 20 июня 2019 Водолей

Вероятно, что сегодня ваши действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне, не растворяйтесь в других людях наподобие чеховской Душечки. Отстаивайте свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов.



Гороскоп на 20 июня 2019 Рыбы

Вероятно, вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что все устали от ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту.