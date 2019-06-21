Любовный гороскоп на сегодня 21 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 21 июня 2019 Овен

В этот день вы почувствуете, что уж у кого точно нет проблем в личной жизни – так это у вас. Ваш друг или подруга вам расскажут про свои отношения со своим любимым человеком столько всего нелицеприятного, что вашим единственным желанием будет вечером позвонить своей второй половинке и сказать ей: «Я тебя люблю!» Пожалуй, сделать это действительно стоит.





Любовный гороскоп на 21 июня 2019 Телец

Не стоит дробить одно большое и светлое воспоминание о былой любви или вчерашнем дне на много-много маленьких. Так его и обесценить можно. А поскольку воспоминание – это самое дорогое, что у вас сегодня есть и никакой другой романтики не предвидится, отнеситесь к нему максимально аккуратно. Не разбейте и не потеряйте.

В этот день вам обязательно нужно будет закончить какое-то очень важное дело, никак не связанное с вашей личной жизнью. Однако личная жизнь, как водится, напомнит о себе. Громко заявляя о своих правах на вас. Либо уши заткнуть придётся, либо уступить её мольбам.Не бойтесь, если сегодня не все пойдет так, как задумывалось. Не волнуйтесь, если ваша половинка будет не совсем адекватно реагировать на ваши слова и поступки. В этот день вам просто необходимо попробовать себя в импровизации, иначе закончиться все может печально. Но у вас есть все шансы для того, чтобы окончание дня было феерическим.Загляните вашей половинке через плечо: что она читает? Не хотите ли прочитать то же самое? Попросите её протянуть вам один из наушников и вслушайтесь в ту музыку, в ритме которой ваш любимый человек проживает этот день. Эти незначительные, казалось бы, мелочи помогут вам стать ещё ближе друг другу.Все мы грешны, но, с другой стороны, не погрешишь - не покаешься, а не покаешься - не спасёшься. У вас есть, что поведать любимому человеку в расчёте на его прощение? Пожалуй, стоит сделать это именно сегодня - звёзды обещают подходящий момент. Ваши слова не вызовут особо бурной реакции, а извинения будут восприняты благосклонно.В этот день у вас появится достойная альтернатива вашему любимому человеку. Не обязательно это будет другой человек. Возможно, вас увлечет какая-то телевизионная передача, работа, новое хобби или телефонный разговор. В любом случае, у вашей половинки будут все основания для того, чтобы вас к этому чему-то серьезно приревновать.Счастье в простом. По сути, все, что происходит с вами – это маленькое волшебство, к которому вы настолько привыкли, что совсем его не замечаете. А зря. Уже завтра все может измениться настолько, что вы будете с ностальгией вспоминать сегодняшний день. Цените простые волшебные вещи, окружающие вас. Цените вашего любимого человека. Цените.Сегодня благоприятный день для того, чтобы вместе отправиться за покупками. Постарайтесь не только купить все то, что вам и вашему любимому человеку нужно для души и тела, но и получить удовольствие от этого увлекательного, но весьма утомительного марафона. Главное – захотеть.Этот день лучше провести в кругу семьи. Умерьте свой пыл, забудьте старые обиды и примиритесь с домашними. Посмотрите вместе любимый фильм, но не отправляйтесь на просмотр новинки в кинотеатр - возможны разочарования и, как следствие, новый конфликт. Лучше выбрать какой-то надежный, уже опробованный вариант. "Ва-Банк", например.

Любовный гороскоп на 21 июня 2019 Водолей

Не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми вам пришлось бороться в течение последней недели. Это вызовет в нем бурю волнений и возмущений, а за ними могут последовать запреты и ограничения вашей свободы. Пожалуй, этого вы хотели бы меньше всего.



Любовный гороскоп на 21 июня 2019 Рыбы

Так нечестно! Вам сегодня будет настолько везти в любви, что другим знакам Зодиака только и останется, что смотреть на вас, широко открыв рот и завидовать, завидовать, завидовать... Сегодня ваш звёздный день. Только не забывайте, что и такие дни имеют свойство заканчиваться, как это ни обидно.