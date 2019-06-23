Гороскоп на 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 23 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 23.06.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 23.06.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 23 июня 2019 Овен

С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными. Вероятны известия, которые повлияют на профессиональную сферу жизни многих Козерогов. Возможно состояние грусти и апатии, неудовлетворенности жизнью в целом. В семье могут возникнуть недопонимание и противоречия.

Не исключено, что сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Ваш внутренний мир будет стремиться к совершенствованию, поиску новых идеалов. Постарайтесь избежать завышенных требований к себе и окружающим вас людям.Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будут постепенно возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачу. Сегодня также возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут.Возможно, сегодня ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Если вы стремитесь к переменам, то многое удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Остаток дня проведите вместе с детьми или животными.Благоприятный день в деловом отношении. Вероятно успешное завершение давних проектов и стремительное развитие новых. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. В противном случае вы рискуете потерять большие деньги. В результате этого велика вероятность стрессового состояния.Стабильность в материальном и общественном положении не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая эту стабильность. В скором времени ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение.Этот день посвятите культурному отдыху вместе с детьми, что значительно расширит ваш круг интересов. Ваши дети могут стать вашими единомышленниками.Полезны посещение храма, покаяние, всепрощение и водные процедуры. Вечер проведите при свечах, исключив электрическое освещение. Благодаря этому завтрашний день будет располагать к покою и равновесию.Возможно, что этот день будет наполнен противоречивыми событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с пассивным созерцанием ближайшего окружения. Лучше одному сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом сообща.Желание отгородиться, отойти от мирской суеты и уединиться повлечет за собой отчуждение и проблемы личного характера. Вторая половина дня может осложниться некоторыми недоразумениями в любовных, партнерских или супружеских отношениях. Главная задача сегодняшнего дня – сделать гармоничными отношения с окружающими.

Гороскоп на 23 июня 2019 Водолей

День благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Однако пожилым людям следует разумно оценить свои силы и возможности.



Гороскоп на 23 июня 2019 Рыбы

День отмечен внутренними разногласиями и отстраненностью от внешней суеты. Рекомендуется проанализировать свои возможности и склонности. Это позволит многое понять и переоценить. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с детьми-подростками.