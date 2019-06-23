Гороскоп на 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 23 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 23 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 23.06.2019 - 19-20 лунный день.
Луна в знаке зодиака 23.06.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 23 июня 2019 Овен
С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными. Вероятны известия, которые повлияют на профессиональную сферу жизни многих Козерогов. Возможно состояние грусти и апатии, неудовлетворенности жизнью в целом. В семье могут возникнуть недопонимание и противоречия.
Не исключено, что сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Ваш внутренний мир будет стремиться к совершенствованию, поиску новых идеалов. Постарайтесь избежать завышенных требований к себе и окружающим вас людям.
Гороскоп на 23 июня 2019 Близнецы
Этот день планеты рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. В результате будут постепенно возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачу. Сегодня также возможно ухудшение отношений с родственниками, которые вас в очередной раз не поймут.
Гороскоп на 23 июня 2019 Рак
Возможно, сегодня ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Если вы стремитесь к переменам, то многое удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Остаток дня проведите вместе с детьми или животными.
Гороскоп на 23 июня 2019 Лев
Благоприятный день в деловом отношении. Вероятно успешное завершение давних проектов и стремительное развитие новых. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. В противном случае вы рискуете потерять большие деньги. В результате этого велика вероятность стрессового состояния.
Гороскоп на 23 июня 2019 Дева
Стабильность в материальном и общественном положении не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая эту стабильность. В скором времени ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение.
Гороскоп на 23 июня 2019 Весы
Этот день посвятите культурному отдыху вместе с детьми, что значительно расширит ваш круг интересов. Ваши дети могут стать вашими единомышленниками.
Гороскоп на 23 июня 2019 Скорпион
Полезны посещение храма, покаяние, всепрощение и водные процедуры. Вечер проведите при свечах, исключив электрическое освещение. Благодаря этому завтрашний день будет располагать к покою и равновесию.
Гороскоп на 23 июня 2019 Стрелец
Возможно, что этот день будет наполнен противоречивыми событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с пассивным созерцанием ближайшего окружения. Лучше одному сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом сообща.
Гороскоп на 23 июня 2019 Козерог
Желание отгородиться, отойти от мирской суеты и уединиться повлечет за собой отчуждение и проблемы личного характера. Вторая половина дня может осложниться некоторыми недоразумениями в любовных, партнерских или супружеских отношениях. Главная задача сегодняшнего дня – сделать гармоничными отношения с окружающими.
Гороскоп на 23 июня 2019 Водолей
День благоприятный для командировок, путешествий. Энергетический потенциал сильно возрастет. Если сегодня вам предложат поездку – соглашайтесь: в пути ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Однако пожилым людям следует разумно оценить свои силы и возможности.
Гороскоп на 23 июня 2019 Рыбы
День отмечен внутренними разногласиями и отстраненностью от внешней суеты. Рекомендуется проанализировать свои возможности и склонности. Это позволит многое понять и переоценить. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с детьми-подростками.