Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Овен

Астрологи рекомендуют на этой неделе быть мягче и уступать своему партнеру. Это позволит ему начать активные ухаживания и разнообразить личную жизнь. Благородный риск и упорство помогут наладить отношения одиноким людям и обрести вторую половинку. Будьте искренними, и интересующий вас человек обязательно поверит в серьезность намерений и ответит благосклонностью.





Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Телец

Вы будете притягивать взгляды людей, но не стоит расслабляться. Звезды рекомендуют направить свое внимание на понравившегося человека и дать ему возможность почувствовать ваше желание развивать отношения. Успех и положительные эмоции не заставят себя ждать.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Близнецы

Любовный гороскоп советует открыться в своих чувствах и взять инициативу в свои руки. Желание быть вместе и нежные признания помогут вывести отношения на новый уровень и переосмыслить их. Ваши собственные решения помогут понять, чего вы хотите от любимого человека. Счастье в ваших руках, действуйте.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Рак

Искренность и честность помогут в выборе верной стратегии и позволят понять, стоит ли начинать новые отношения. Парам звезды прогнозируют спокойную неделю, наполненную тихой семейной радостью и взаимопониманием.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Лев

Астрологи прогнозируют неделю романтики для Водолеев. Нежные эмоции и чувства обострятся и позволят насладиться каждым днем в компании любимого человека. Развитие событий будет стремительным и, вполне возможно, закончится предложением руки и сердца. Позвольте себе окунуться в эту атмосферу счастья, и удача улыбнется вам.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Дева

Шестое чувство придаст уверенности в себе и даст силы действовать прямо и решительно. Ваши эмоции будут вне власти разума. Позитивное восприятие окружающего мира посодействует в поиске партнера для отношений, а состоявшимся парам даст возможность насладиться счастьем и любовью.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Весы

В любовных делах вы будете чрезмерно принципиальными, поэтому малейшая ошибка любимого человека может спровоцировать вас на жёсткие высказывания в его адрес. Старайтесь держать себя в руках и не забывайте, что вы тоже не без недостатков! Новые знакомства будут удачными, если вы всё ещё верите в чистую любовь.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Скорпион

Звёзды советуют вам в этот период не допустить, чтобы ваша личная жизнь превратилась в рутину. Постарайтесь внести какое-то оживление и разнообразие в отношения с любимым человеком, чтобы вы друг другу не наскучили и не отдалились друг от друга. Если вы одиноки, вам следует лучше присмотреться к преданному поклоннику - возможно, он тот, кто вам нужен.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Стрелец

Если в последнее время у вас есть проблемы в отношениях с любимым человеком, то этот период вы сможете использовать для исправления ситуации. Чтобы ваши отношения потеплели, вы должны будете отодвинуть гордость на второй план и сделать первый шаг навстречу партнёру. Важно, чтобы партнёр почувствовал, что ваши чувства глубоки, а не поверхностны.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Козерог

Не исключено, что вас вдруг начнут одолевать сомнения касательно чувств любимого человека. Если вы не уверены в своём партнёре, звёзды советуют вам проверить его чувства на прочность. А как это сделать, вам подскажет интуиция. Если партнёр предан вам и любит вас, он будет готов на многое, лишь бы быть с вами и не потерять вас.





Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Водолей

Готовьтесь к тому, что на этой неделе могут обостриться противоречия, имеющие место в ваших любовных отношениях. Не исключено, что у любимого человека появятся к вам какие-то претензии, или всплывут забытые обиды. И тут вам понадобится проявить мудрость и терпение, чтобы сохранить любовь и укрепить пошатнувшееся взаимопонимание.



Любовный гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года Рыбы

У вас не будет причин жаловаться на отсутствие любви со стороны любимого человека. Плохо только то, что вы будете склонны волноваться по самым несущественным пустякам. Старайтесь не накручивать себя и не переживать за будущее, чтобы не притянуть в свою жизнь проблемы. Живите сегодняшним днём - и судьба пошлёт вам ещё больше радости и счастья.