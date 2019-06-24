Любовный гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Овен
В этот день вашему любимому человеку не захочется думать над тем, зачем он поступает тем или иным образом, прежде чем все-таки поступит. Придется вам руководить его действиями, тактично намекать на необходимость взвесить все за и против. Только не давите на него.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Телец
Сегодня вашему любимому человеку не потребуется много усилий для того, чтобы понять вас и ваши пристрастия. Он справится с этим несложным заданием даже быстрее, чем вы, чем несказанно вас удивит. Постарайтесь однако сделать все возможное для того, чтобы не открываться ему сразу.
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Будьте сегодня строги и требовательны к вашему любимому человеку. Только таким путем вы сможете добиться от него желаемого результата, адекватной реакции и исполнения его обещаний и ваших желаний. В противном случае он останется бездеятелен и пассивен.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Рак
В этот день вам стоит беспрекословно слушаться вашего любимого человека. Иногда даже до абсурда. Свою собственную логику лучше не включать и вовсе: попробуйте себя в роли послушной куклы в его руках. Это покажет вам, насколько на него можно положиться и насколько правильно он может вести вас по жизни.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Лев
Сегодня вам придется взять на себя все заботы о хозяйстве. К сожалению, только делами кухонными ваши тяготы не ограничатся: делать вам предстоит всё и в больших количествах. Впрочем, благодарностью за это будет "спасибо" от дорогого вам человека. Много это или мало - судить вам.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Дева
Сегодня вы и ваш любимый человек почувствуете себя детьми. Вам захочется прыгать, резвиться и веселиться без устали, и вы не будете отказывать себе в этом удовольствии. Если у вас есть ребенок, он целый день будет смотреть на вас с недоумением: даже он себя уже так не ведет. А вам будет хорошо...
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Весы
Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы хотите услышать от него в ответ на тот или иной свой вопрос. Постарайтесь объяснить все максимально понятно и доступно – только в этом случае звезды могут вам гарантировать нормальную и адекватную реакцию.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Скорпион
Уверены ли вы в том, что говорите то, что чувствуете, а чувствуете то, что говорите? Сегодня такая уверенность будет для вас чрезвычайно важна. Дело в том, что ваш любимый человек может не принять во внимание то, что вы кривите душой, и поверить каждому вашему слову. И обижаться будет впоследствии более чем бессмысленно.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Стрелец
Сегодня вам трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения. Поэтому лучше и вовсе при встрече с ними молчать и только мило улыбаться. Оптимальным будет общество ваших сверстников. Поэтому в зависимости от возраста вашей половинки принимайте решение, стоит ли сегодня с ней встречаться.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Козерог
Даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение - неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы. Ее лучше отложить на завтра. А в этот день стоит задуматься, сможете ли вы долго находиться рядом с человеком, который так себя ведет или таким образом мыслит.
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Водолей
В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам кажется. Проблема существует, скорее, не на самом деле, а исключительно в вашем воображении. И в воображении вашего любимого человека, куда уж без него. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем здраво: все же хорошо!
Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Рыбы
Совершите подвиг во имя любви! Необязательно прыгать с парашютом, ходить по карнизу или спасать свою половинку от злодеев и монстров. Подвиги бывают и бытовыми: например, мытьё посуды, стирка белья или согласие на совместный поход на балет. После этого вы станете самой настоящей героической личностью, а ваша отвага войдёт в анналы семейной истории.