Любовный гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку не захочется думать над тем, зачем он поступает тем или иным образом, прежде чем все-таки поступит. Придется вам руководить его действиями, тактично намекать на необходимость взвесить все за и против. Только не давите на него.





Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку не потребуется много усилий для того, чтобы понять вас и ваши пристрастия. Он справится с этим несложным заданием даже быстрее, чем вы, чем несказанно вас удивит. Постарайтесь однако сделать все возможное для того, чтобы не открываться ему сразу.

Будьте сегодня строги и требовательны к вашему любимому человеку. Только таким путем вы сможете добиться от него желаемого результата, адекватной реакции и исполнения его обещаний и ваших желаний. В противном случае он останется бездеятелен и пассивен.В этот день вам стоит беспрекословно слушаться вашего любимого человека. Иногда даже до абсурда. Свою собственную логику лучше не включать и вовсе: попробуйте себя в роли послушной куклы в его руках. Это покажет вам, насколько на него можно положиться и насколько правильно он может вести вас по жизни.Сегодня вам придется взять на себя все заботы о хозяйстве. К сожалению, только делами кухонными ваши тяготы не ограничатся: делать вам предстоит всё и в больших количествах. Впрочем, благодарностью за это будет "спасибо" от дорогого вам человека. Много это или мало - судить вам.Сегодня вы и ваш любимый человек почувствуете себя детьми. Вам захочется прыгать, резвиться и веселиться без устали, и вы не будете отказывать себе в этом удовольствии. Если у вас есть ребенок, он целый день будет смотреть на вас с недоумением: даже он себя уже так не ведет. А вам будет хорошо...Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы хотите услышать от него в ответ на тот или иной свой вопрос. Постарайтесь объяснить все максимально понятно и доступно – только в этом случае звезды могут вам гарантировать нормальную и адекватную реакцию.Уверены ли вы в том, что говорите то, что чувствуете, а чувствуете то, что говорите? Сегодня такая уверенность будет для вас чрезвычайно важна. Дело в том, что ваш любимый человек может не принять во внимание то, что вы кривите душой, и поверить каждому вашему слову. И обижаться будет впоследствии более чем бессмысленно.Сегодня вам трудно будет найти общий язык с представителями старшего поколения. Поэтому лучше и вовсе при встрече с ними молчать и только мило улыбаться. Оптимальным будет общество ваших сверстников. Поэтому в зависимости от возраста вашей половинки принимайте решение, стоит ли сегодня с ней встречаться.Даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение - неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы. Ее лучше отложить на завтра. А в этот день стоит задуматься, сможете ли вы долго находиться рядом с человеком, который так себя ведет или таким образом мыслит.

Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Водолей

В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам кажется. Проблема существует, скорее, не на самом деле, а исключительно в вашем воображении. И в воображении вашего любимого человека, куда уж без него. Откройте глаза и посмотрите на ваш тандем здраво: все же хорошо!



Любовный гороскоп на 24 июня 2019 Рыбы

Совершите подвиг во имя любви! Необязательно прыгать с парашютом, ходить по карнизу или спасать свою половинку от злодеев и монстров. Подвиги бывают и бытовыми: например, мытьё посуды, стирка белья или согласие на совместный поход на балет. После этого вы станете самой настоящей героической личностью, а ваша отвага войдёт в анналы семейной истории.



