Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Овна

Не очень простым окажется для вас эта неделя. В личных отношениях возможно непонимание, в рабочих - конфликтные ситуации. Сейчас лучше всего свести к минимуму любое общение. Побудьте немного в одиночестве. Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил, и вам станет намного легче.





Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Тельца

Ждите накала страстей во взаимоотношениях с родственниками. Пик непримиримых разногласий придется на понедельник и вторник, потом можно будет говорить о перемирии. Рекомендуется внимательнее отнестись к своему здоровью. Даже летом можно подхватить простуду, так что будьте начеку!



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Близнецов

Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в ближайшее время придется рассчитывать только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне от их проблем.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Рака

Период хорош для сделок с недвижимостью и любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В плане здоровья - берегите спину и суставы. Постарайтесь максимально освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Льва

Ссора с любимым человеком может иметь затяжной характер. Постарайтесь не доводить дели до конфликта, забудьте обиды. Конец недели хорош для процедур по уходу за собой. Проводить их можно как в салоне красоты, так и дома. На работе сейчас тишина и покой, наслаждайтесь этим.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Девы

Ваш авторитет в коллективе мажет пошатнуться. Завоевать его снова будет непросто, поэтому до критической точки лучше не доводить. В отношениях с домочадцами вам захочется сплоченности, в то время как они будут жить по принципу «каждый сам по себе». В ваших силах изменить эту ситуацию, дерзайте.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Весов

В начале недели будет трудно настроиться на рабочую волну. В карьерных делах придется проявить гибкость, при этом важны нестандартные решения. Отношения в семье складываются гармонично.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Скорпиона

С легкостью преодолеете любые преграды, если начнете действовать решительно и энергично, не боясь критики. Будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг, тогда научитесь угадывать знаки судьбы.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Стрельца

Почувствуете прилив энергии, появится желание свернуть горы. Все устремления найдут поддержку у близких людей. А препятствия, которые встанут на пути, лишний раз покажут, на что вы способны.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Козерога

В начале недели будет шанс одержать победу там, где когда-то потерпели фиаско. Возможны возобновление старых деловых отношений и возврат к брошенным проектам. С середины недели стоит сбавить темп и заняться решением домашних проблем.





Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Водолея

Неделя не обещает быть безоблачной и не даст вам расслабиться. Некоторые жизненные принципы вы подвергнете критике и, возможно, отбросите как устаревшие. Усталость и раздражительность - недобрые спутники в этот сложный период.



Гороскоп на неделю с 24 июня по 30 июня 2019 года для Рыб

Возможны ненужные споры, разногласия и даже конфликты с сослуживцами и близкими из-за пустяков. Неудовлетворенность собой и искаженное восприятие действительности - главные враги. Иногда лучше отступить, чем продолжать бессмысленную борьбу.