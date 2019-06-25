Гороскоп на 25 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 25 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 25.06.2019 - 21-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 25.06.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 25 июня 2019 Овен

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют большей организованности и последовательности. Вас, вероятно, ждут не совсем приятные моменты в отношениях с детьми.

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют большей организованности и последовательности. Вас, вероятно, ждут не совсем приятные моменты в отношениях с детьми.Вас может спасти прирожденная способность к анализу прошлого и предвидению будущего. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания. Вероятны ссора с кем-то из близких или проблемы со старшими родственниками.Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета. Вечер посвятите укреплению собственного здоровья и здоровья детей. Вероятно ослабление защитных сил организма.Вероятны вялость, приступы раздражения, революционные настроения и ослабление защитных сил организма. Не стоит экспериментировать, строить неосуществимые планы, стремиться сломать весь уклад жизни. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарятся мир и спокойствие и вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию.Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Не старайтесь переложить тяжесть проблем на своих партнеров. Постарайтесь не замечать мелких неприятностей. Ваше обаяние может творить чудеса. Вероятны вещие сны.В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний.Неблагоприятное стечение обстоятельств или влияние родственников может заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов. Избегайте обострения ситуации, разговоров на повышенных тонах. Это может отрицательно сказаться не только на вашем здоровье. Любые поездки сегодня лучше отложить.Этот летний день благоприятен для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремесел, физических нагрузок. Рекомендуются спокойная деятельность, уединение. Общение в шумной компании, застолье или прием гостей могут привести к страданиям или конфликтам с близким человеком.

Гороскоп на 25 июня 2019 Водолей

Положительные тенденции этого дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Хороший день для путешествий, отдыха на природе. Нельзя суетиться и придавать значение мелким неприятностям.



Гороскоп на 25 июня 2019 Рыбы

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, заключения брака. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. Сегодня нельзя проявлять жадность, чрезмерную осмотрительность, подозрительность. Доверьтесь близким людям.