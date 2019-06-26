Гороскоп на 26 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 26 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.06.2019 - 22-23 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.06.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 26 июня 2019 Овен

Вероятны неожиданные знакомства, приглашения на свидания. Симпатии могут возникать очень быстро, но из-за сложности объективной оценки происходящего, характерной для этого дня, не стоит спешить форсировать развитие отношений. Дайте себе время лучше разобраться в новом человеке.

Сегодня Вы найдете нечто, что станет вашей целью на ближайшее время. Возможно, речь идет о каком-то новом предмете для изучения. В любом случае, Ваше существование обретет новое, возвышенное значение, и Вы перестанете быть типичным членом общества. Даже Ваша походка, Ваше поведение и Ваша речь станут более изящными и изысканными.Вы будете восстанавливаться после утреннего семейного конфликта. Он быстро закончится, но Вы еще долго не сможете вернуть свои нервы в порядок. Чтобы окончательно успокоиться, проведите время с людьми, которые Вас понимают.Понимая, что судьба Вашей бизнес-идеи во многом зависит от одного высокопоставленного человека, Вы сделаете все, что в Ваших силах, чтобы Ваша презентация была направлена на восхваление этого человека. Увы, Ваш подход будет крайне неправильным. Сделка состоится, но на невыгодных условиях.Не стремитесь угодить всем вокруг, иначе доведете себя до нервного срыва. Будет намного проще, если Вы останетесь собой и перестанете реагировать на критику и негативные комментарии. Пускай другие говорят, что им вздумается. Ваше дело состоит в том, чтобы настойчиво идти к Вашей заветной цели.Самое время немного передохнуть от напряженного графика. Проведите день, отдыхая и наслаждаясь жизнью. Займитесь тем, что Вам нравится. На все звонки от родственников и на их бесконечные просьбы о помощи можно ответить тактично, заявив, что сейчас Вы заняты своими делами.В командных играх Вы покажете наихудший результат. Правда, этого может не произойти, если Вы прислушаетесь к общему мнению Ваших товарищей по команде. Кстати, победа в этой игре маловероятна.Если у Вас нет второй половинки, сегодня есть все шансы встретить свою любовь. Если у Вас уже есть постоянный партнер, то Вы встретите человека, который станет Вам близким другом или наставником. Кроме того, он по-настоящему изменит Ваш мир в лучшую сторону почти сразу после вашей встречи.Сегодня Вы потратите часть дня на покупку какой-то мелочи для дома. Вы будете тщательно искать этот предмет, чтобы он был качественным. В конце концов, Вы не будете разочарованы своим приобретением. После этого сосредоточьтесь на более высоких целях - почитайте, посетите музей или посмотрите фильм.Вам не рекомендуется летать в облаках, находясь на рабочем месте. Из-за своей чрезмерной мечтательности Вы рискуете потерять очень благоприятный шанс на продвижение по службе. Вы должны появиться перед начальником сразу после того, как он отчитает кого-то за невыполнение его обязанностей. Ваш руководитель в порыве гнева сразу назовет Вас лучшим сотрудником и повысит в должности.

Гороскоп на 26 июня 2019 Водолей

Вы с полной уверенностью смотрите в ближайшее будущее. Утром Вы получите письмо от работодателя, который организует личную встречу с Вами. Но вопрос карьеры решится завтра. А сегодня Вы должны отдохнуть с семьей и обязательно хорошо провести вечер с друзьями.



Гороскоп на 26 июня 2019 Рыбы

Проведите этот день, помогая людям, раздавая им похвалы и комплименты. Кроме того, не забудьте выразить благодарность всем своим родственникам и друзьям. Вечером переключитесь на рабочий проект. Немного поработав, Вы поймете, что Вам осталось совсем немного для того, чтобы сдать проект в срок.