Гороскоп на 26 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 26 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 26 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 26.06.2019 - 22-23 лунный день.
Луна в знаке зодиака 26.06.2019 - Луна в Овне.
Гороскоп на 26 июня 2019 Овен
Вероятны неожиданные знакомства, приглашения на свидания. Симпатии могут возникать очень быстро, но из-за сложности объективной оценки происходящего, характерной для этого дня, не стоит спешить форсировать развитие отношений. Дайте себе время лучше разобраться в новом человеке.
Сегодня Вы найдете нечто, что станет вашей целью на ближайшее время. Возможно, речь идет о каком-то новом предмете для изучения. В любом случае, Ваше существование обретет новое, возвышенное значение, и Вы перестанете быть типичным членом общества. Даже Ваша походка, Ваше поведение и Ваша речь станут более изящными и изысканными.
Гороскоп на 26 июня 2019 Близнецы
Вы будете восстанавливаться после утреннего семейного конфликта. Он быстро закончится, но Вы еще долго не сможете вернуть свои нервы в порядок. Чтобы окончательно успокоиться, проведите время с людьми, которые Вас понимают.
Гороскоп на 26 июня 2019 Рак
Понимая, что судьба Вашей бизнес-идеи во многом зависит от одного высокопоставленного человека, Вы сделаете все, что в Ваших силах, чтобы Ваша презентация была направлена на восхваление этого человека. Увы, Ваш подход будет крайне неправильным. Сделка состоится, но на невыгодных условиях.
Гороскоп на 26 июня 2019 Лев
Не стремитесь угодить всем вокруг, иначе доведете себя до нервного срыва. Будет намного проще, если Вы останетесь собой и перестанете реагировать на критику и негативные комментарии. Пускай другие говорят, что им вздумается. Ваше дело состоит в том, чтобы настойчиво идти к Вашей заветной цели.
Гороскоп на 26 июня 2019 Дева
Самое время немного передохнуть от напряженного графика. Проведите день, отдыхая и наслаждаясь жизнью. Займитесь тем, что Вам нравится. На все звонки от родственников и на их бесконечные просьбы о помощи можно ответить тактично, заявив, что сейчас Вы заняты своими делами.
Гороскоп на 26 июня 2019 Весы
В командных играх Вы покажете наихудший результат. Правда, этого может не произойти, если Вы прислушаетесь к общему мнению Ваших товарищей по команде. Кстати, победа в этой игре маловероятна.
Гороскоп на 26 июня 2019 Скорпион
Если у Вас нет второй половинки, сегодня есть все шансы встретить свою любовь. Если у Вас уже есть постоянный партнер, то Вы встретите человека, который станет Вам близким другом или наставником. Кроме того, он по-настоящему изменит Ваш мир в лучшую сторону почти сразу после вашей встречи.
Гороскоп на 26 июня 2019 Стрелец
Сегодня Вы потратите часть дня на покупку какой-то мелочи для дома. Вы будете тщательно искать этот предмет, чтобы он был качественным. В конце концов, Вы не будете разочарованы своим приобретением. После этого сосредоточьтесь на более высоких целях - почитайте, посетите музей или посмотрите фильм.
Гороскоп на 26 июня 2019 Козерог
Вам не рекомендуется летать в облаках, находясь на рабочем месте. Из-за своей чрезмерной мечтательности Вы рискуете потерять очень благоприятный шанс на продвижение по службе. Вы должны появиться перед начальником сразу после того, как он отчитает кого-то за невыполнение его обязанностей. Ваш руководитель в порыве гнева сразу назовет Вас лучшим сотрудником и повысит в должности.
Гороскоп на 26 июня 2019 Водолей
Вы с полной уверенностью смотрите в ближайшее будущее. Утром Вы получите письмо от работодателя, который организует личную встречу с Вами. Но вопрос карьеры решится завтра. А сегодня Вы должны отдохнуть с семьей и обязательно хорошо провести вечер с друзьями.
Гороскоп на 26 июня 2019 Рыбы
Проведите этот день, помогая людям, раздавая им похвалы и комплименты. Кроме того, не забудьте выразить благодарность всем своим родственникам и друзьям. Вечером переключитесь на рабочий проект. Немного поработав, Вы поймете, что Вам осталось совсем немного для того, чтобы сдать проект в срок.