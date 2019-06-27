Гороскоп на 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 27 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 27.06.2019 - 23-24 лунный день.
Луна в знаке зодиака 27.06.2019 - Луна в Овне.
Гороскоп на 27 июня 2019 Овен
Сегодня Вы будете очень обаятельны и привлекательны. Если Вы ищете свою половинку, то ловите момент и обязательно обменивайтесь контактами с теми, кто Вам понравится. Если у Вас есть пара, то забудьте об этом.
После полудня Вы отправитесь в гости к одному из родственников. Общение с пожилым человеком одновременно вызовет в Вас радость и грусть. Вы серьезно задумаетесь о вопросах бытия. Чуть позже Вы перестанете философствовать, потому что вернетесь к своим обычным делам.
Гороскоп на 27 июня 2019 Близнецы
Сегодня Вам не стоит спешить с принятием важных решений в своей личной жизни. Прежде чем отказать своему настойчивому поклоннику, подумайте, правильно ли Вы поступите. Вы должны понимать, что никто не может просто так настолько долго надоедать своими романтическими сообщениями и подарками. Возможно, будет даже лучше, если Вы дадите этому человеку шанс узнать Вас ближе.
Гороскоп на 27 июня 2019 Рак
В рабочих делах Вы будете очень неторопливыми. Вы не хотите стараться, пока Ваш начальник отсутствует на работе. Однако в это самое время за Вами будет внимательно наблюдать человек, которого руководитель назначил на роль его заместителя. Не забывайте про недавний конфликт с этим человеком. Поверьте, он обязательно сообщит руководству, если Вы будете работать вполсилы.
Гороскоп на 27 июня 2019 Лев
Все, что должно произойти, обязательно произойдет. Если Вы будете пытаться что-то сегодня изменить, все покатится в бездну. И если Ваша половинка в течение долгих часов не будет звонить Вам, не расстраивайтесь. Как только Ваш партнер закончит свои дела, он обязательно с Вами свяжется.
Гороскоп на 27 июня 2019 Дева
Вы не должны переступать через себя, чтобы что-то сделать. Если Ваш начальник потребует выполнить какое-то задание, которое Вы не хотите выполнять по каким-то этическим или моральным соображениям, скажите ему прямо об этом. Увольнение или выговор Вам не грозят. Напротив, Ваш руководитель увидит в Вас сильную личность и, возможно, даже захочет повысить Вас.
Гороскоп на 27 июня 2019 Весы
Абстрактное мышление сегодня позволит Вам добиться таких результатов, которых Вы совсем не ожидаете. Это настоящий триумф, после которого Ваш авторитет в бизнесе значительно возрастет. А вот в личных вопросах Вы наоборот должны проявлять консервативность. Сделайте то, о чем Вас просит партнер, не внося никаких изменений. Это не слабость, а мудрость, благодаря которой Вы избежите конфликта.
Гороскоп на 27 июня 2019 Скорпион
В реальной жизни и в социальных сетях Вы почувствуете, что все совсем забыли о Вас. Это натолкнет Вас на мысль, а не пришло ли время измениться? Начните с внешности, и Вы сразу получите несколько комплиментов. Но их будет намного больше, если Вы что-то измените в своем поведении.
Гороскоп на 27 июня 2019 Стрелец
Вы прекратите работать над своим многообещающим проектом, мысленно задавая себе только один вопрос: зачем это вообще нужно? Ваша апатия скоро пройдет, но не сегодня. Будет досадно, что из-за такого настроения Вы создадите много проблем.
Гороскоп на 27 июня 2019 Козерог
Вы - настоящий романтик, и сегодняшний день прекрасен для проявлений Вашей любви. Сделайте что-то приятное своей половинке: устройте сюрприз или просто проведите вместе время.
Гороскоп на 27 июня 2019 Водолей
Сегодня прекрасный день для общения. Поделитесь с окружающими своими последними идеями. Ваши новые замыслы обязательно понравятся Вашим коллегам и друзьям, и они с удовольствием поддержат Вас в Ваших начинаниях.
Гороскоп на 27 июня 2019 Рыбы
Сегодня Вы поможете одному пожилому человеку. В его глазах Вы будете выглядеть как сын или дочь, поэтому он с удовольствием поделится с Вами своей мудростью. Этот совет перевернет Ваше мировоззрение и, возможно, даже повлияет на Вашу жизнь. После него Вы заметите, как все вокруг становится лучше.