Гороскоп на 27 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 27 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.06.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.06.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 27 июня 2019 Овен

Сегодня Вы будете очень обаятельны и привлекательны. Если Вы ищете свою половинку, то ловите момент и обязательно обменивайтесь контактами с теми, кто Вам понравится. Если у Вас есть пара, то забудьте об этом.

После полудня Вы отправитесь в гости к одному из родственников. Общение с пожилым человеком одновременно вызовет в Вас радость и грусть. Вы серьезно задумаетесь о вопросах бытия. Чуть позже Вы перестанете философствовать, потому что вернетесь к своим обычным делам.Сегодня Вам не стоит спешить с принятием важных решений в своей личной жизни. Прежде чем отказать своему настойчивому поклоннику, подумайте, правильно ли Вы поступите. Вы должны понимать, что никто не может просто так настолько долго надоедать своими романтическими сообщениями и подарками. Возможно, будет даже лучше, если Вы дадите этому человеку шанс узнать Вас ближе.В рабочих делах Вы будете очень неторопливыми. Вы не хотите стараться, пока Ваш начальник отсутствует на работе. Однако в это самое время за Вами будет внимательно наблюдать человек, которого руководитель назначил на роль его заместителя. Не забывайте про недавний конфликт с этим человеком. Поверьте, он обязательно сообщит руководству, если Вы будете работать вполсилы.Все, что должно произойти, обязательно произойдет. Если Вы будете пытаться что-то сегодня изменить, все покатится в бездну. И если Ваша половинка в течение долгих часов не будет звонить Вам, не расстраивайтесь. Как только Ваш партнер закончит свои дела, он обязательно с Вами свяжется.Вы не должны переступать через себя, чтобы что-то сделать. Если Ваш начальник потребует выполнить какое-то задание, которое Вы не хотите выполнять по каким-то этическим или моральным соображениям, скажите ему прямо об этом. Увольнение или выговор Вам не грозят. Напротив, Ваш руководитель увидит в Вас сильную личность и, возможно, даже захочет повысить Вас.Абстрактное мышление сегодня позволит Вам добиться таких результатов, которых Вы совсем не ожидаете. Это настоящий триумф, после которого Ваш авторитет в бизнесе значительно возрастет. А вот в личных вопросах Вы наоборот должны проявлять консервативность. Сделайте то, о чем Вас просит партнер, не внося никаких изменений. Это не слабость, а мудрость, благодаря которой Вы избежите конфликта.В реальной жизни и в социальных сетях Вы почувствуете, что все совсем забыли о Вас. Это натолкнет Вас на мысль, а не пришло ли время измениться? Начните с внешности, и Вы сразу получите несколько комплиментов. Но их будет намного больше, если Вы что-то измените в своем поведении.Вы прекратите работать над своим многообещающим проектом, мысленно задавая себе только один вопрос: зачем это вообще нужно? Ваша апатия скоро пройдет, но не сегодня. Будет досадно, что из-за такого настроения Вы создадите много проблем.Вы - настоящий романтик, и сегодняшний день прекрасен для проявлений Вашей любви. Сделайте что-то приятное своей половинке: устройте сюрприз или просто проведите вместе время.

Гороскоп на 27 июня 2019 Водолей

Сегодня прекрасный день для общения. Поделитесь с окружающими своими последними идеями. Ваши новые замыслы обязательно понравятся Вашим коллегам и друзьям, и они с удовольствием поддержат Вас в Ваших начинаниях.



Гороскоп на 27 июня 2019 Рыбы

Сегодня Вы поможете одному пожилому человеку. В его глазах Вы будете выглядеть как сын или дочь, поэтому он с удовольствием поделится с Вами своей мудростью. Этот совет перевернет Ваше мировоззрение и, возможно, даже повлияет на Вашу жизнь. После него Вы заметите, как все вокруг становится лучше.