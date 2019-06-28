Любовный гороскоп на сегодня 28 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 июня 2019 Овен

Сегодня более чем подходящий день для более чем несвоевременных конфликтов между вами и вашим любимым человеком. Вам даже не придется их каким бы то ни было образом провоцировать: они сами возникнут из ниоткуда. Правда, после этого могут исчезнуть в никуда.





Любовный гороскоп на 28 июня 2019 Телец

Ваш любимый человек сегодня довольно много времени будет уделять критике ваших действий. Возможно, доля разумного в его словах есть и к этому разумному стоит прислушаться. Однако не забудьте напомнить вашей половинке о том, что вы имеете право на собственное мнение и самобытное поведение.

Ничего не значащий разговор о погоде с незнакомым человеком может привести к весьма значительным последствиям. Поэтому прежде чем пожаловаться на холод, ветер или мерзкий дождь, выберите собеседника посимпатичнее и поприятнее. А вдруг пригодится?Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего вы достигли с вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе – объективнее получится.В этот день знание иностранных языков окажется для вас как нельзя более кстати. Возможно, вы встретите представителя противоположного пола - иностранца, с которым вам почему-то нестерпимо захочется заговорить хотя бы о погоде. А может быть, вашей второй половинке потребуется срочная лингвистическая помощь, причем именно от вас.Окружающие сегодня будут вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться. Да так, чтобы вас никто не нашел, пока вы снова не станете располагающим к себе жизнерадостным человеком.Мобильные телефоны - одно из величайших изобретений человечества последнего времени! Однако сегодня для Раков мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку ваши домашние ежеминутно будут отвлекать вас от работы и прочих насущных дел. Советуем хотя бы на время отключить прием звонков от членов семьи.Сегодня вам стоит немножко себя побаловать. Или заставить вашего любимого человека сделать это за вас. Точнее, не заставить, а попросить или намекнуть, но так, чтобы он почувствовал, что просто обязан исполнить ваше желание во что бы то ни стало. Побудьте немного хитрым манипулятором.Благоприятный день для совместного творчества. За что бы вы ни взялись с вашим любимым человеком на пару, все вам будет удаваться на пять с плюсом. Так что ваша поэма войдет в анналы мировой литературы, а кулинарным шедевром будут восторгаться все счастливые дегустаторы.Не говорите о плотской любви — выбирайте более возвышенные темы для разговора. Или хотя бы максимально литературную лексику. Настроение этого дня будет патетическим, не стоит нарушать его своеобразное очарование, даже если это кажется вам смешным.

Любовный гороскоп на 28 июня 2019 Водолей

А не спеть ли вам песню о любви? В том случае, если петь вы умеете. Посвятите любимому человеку серенаду, выразите в рифмованных строках под музыку всё то, что вы к нему испытываете. А если так получилось, что со слухом или голосом вы не дружите - можете просто заказать его любимую песню на радио.



Любовный гороскоп на 28 июня 2019 Рыбы

Уверены ли вы в том, что говорите то, что чувствуете, а чувствуете то, что говорите? Сегодня такая уверенность будет для вас чрезвычайно важна. Дело в том, что ваш любимый человек может не принять во внимание то, что вы кривите душой, и поверить каждому вашему слову. И обижаться будет впоследствии более чем бессмысленно.