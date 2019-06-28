Гороскоп на 28 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 28 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 28.06.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.06.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 28 июня 2019 Овен

Человек, которого Вы любили в прошлом, снова появится в Вашей жизни, и страсть к нему вспыхнет с новой силой. Начнется самый настоящий романтический период в вашей общей жизни, за который вы примете немало серьезных решений. Вы поймете, что больше не хотите расставаться друг с другом ни на минуту, и поэтому примете решение жить вместе.

Ваш романтический партнер будет настаивать на том, чтобы Вы внесли некоторые изменения в свой внешний вид. Вы откажетесь и не станете ничего в себе менять. Вы уверены, что любить человека нужно за то, какой он есть. Однако Ваш партнер не будет слушать Вас и может даже начать засматриваться на представителей противоположного пола.Сегодня Вы можете совершить несколько личностных ошибок. Из-за предубеждения Вы часто можете быть не правы, когда отказываетесь от помощи людей. Но в последствии Вы понимаете, что нужно было бы принять эту помощь. Поэтому не будьте гордыми и принимайте помощь, которую Вам предлагают.Вы часто конфликтуете с людьми, и сегодняшний день не станет исключением. Но если обычно эти конфликты не приводят ни к чему серьезному, то в этот раз они могут повлиять на Ваши отношения с кем-то близким в негативном ключе. Избегайте ссор.Вы - заботливый и доброжелательный человек, поэтому часто стараетесь сгладить углы и сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя лучше. Но сегодня Вы не станете принимать никаких действий и будете молча смотреть на то, как некоторые люди страдают от собственных ошибок.Используйте этот день во благо. Займитесь тем проектом, про который давно думаете, но к которому никак не можете приступить. Вы и не заметите, как быстро разберетесь с ним.Скорее всего, сегодня Вам будет очень легко избежать проблем с другими людьми, когда те захотят что-то от Вас получить. Правильно продемонстрировав свою точку зрения и показав характер, Вы сможете пресечь их надменное поведение, и больше Вас никто не станет трогать.Вы любите слушать, что говорят о Вас люди. И сегодня все сложится таким образом, что окружающие начнут хвалить Вас и даже предлагать сотрудничество. Вы останетесь довольны итогами дня, и, возможно, обзаведетесь несколькими новыми друзьями.Достаточно мудрые представители знака не будут подвержены манипуляциям со стороны других людей. А вот другая половина, менее сильная, может пострадать от нападок общества и поддаться манипулятивным действиям, что подвергнет их стрессу и нервозности.Сегодня можете не переживать за последствия своих саркастических шуток - все вокруг будут только рады слышать их. И хотя зачастую Ваши комментарии и колкости воспринимают в штыки, сегодня всё Ваше окружение будет искренне смеяться с Ваших шуток до слёз. Но это только сегодня!

Гороскоп на 28 июня 2019 Водолей

Уделите сегодня достаточно времени отдыху, когда будете работать. Потому что вечером Вас может ждать какой-то конфликт, который вымотает Вас намного сильнее, чем любой тяжкий труд. Не воспринимайте эту конфликтную ситуацию слишком близко к сердцу, просто ищите лазейки и выходите из ситуации посредством хитрых идей.



Гороскоп на 28 июня 2019 Рыбы

Кажется, на работе не стоит показывать свои слабости по поводу Вашего отношения к семье. Вы человек семейный и всегда будете защищать Ваших близких не смотря ни на что. Постарайтесь не показывать коллективу эту свою слабость, а иначе в скором времени посредством этой слабости хитрые коллеги могут попытаться манипулировать Вами.



