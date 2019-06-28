Гороскоп на 28 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 28 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 28.06.2019 - 24-25 лунный день.
Луна в знаке зодиака 28.06.2019 - Луна в Тельце.
Гороскоп на 28 июня 2019 Овен
Человек, которого Вы любили в прошлом, снова появится в Вашей жизни, и страсть к нему вспыхнет с новой силой. Начнется самый настоящий романтический период в вашей общей жизни, за который вы примете немало серьезных решений. Вы поймете, что больше не хотите расставаться друг с другом ни на минуту, и поэтому примете решение жить вместе.
Ваш романтический партнер будет настаивать на том, чтобы Вы внесли некоторые изменения в свой внешний вид. Вы откажетесь и не станете ничего в себе менять. Вы уверены, что любить человека нужно за то, какой он есть. Однако Ваш партнер не будет слушать Вас и может даже начать засматриваться на представителей противоположного пола.
Гороскоп на 28 июня 2019 Близнецы
Сегодня Вы можете совершить несколько личностных ошибок. Из-за предубеждения Вы часто можете быть не правы, когда отказываетесь от помощи людей. Но в последствии Вы понимаете, что нужно было бы принять эту помощь. Поэтому не будьте гордыми и принимайте помощь, которую Вам предлагают.
Гороскоп на 28 июня 2019 Рак
Вы часто конфликтуете с людьми, и сегодняшний день не станет исключением. Но если обычно эти конфликты не приводят ни к чему серьезному, то в этот раз они могут повлиять на Ваши отношения с кем-то близким в негативном ключе. Избегайте ссор.
Гороскоп на 28 июня 2019 Лев
Вы - заботливый и доброжелательный человек, поэтому часто стараетесь сгладить углы и сделать все возможное, чтобы люди чувствовали себя лучше. Но сегодня Вы не станете принимать никаких действий и будете молча смотреть на то, как некоторые люди страдают от собственных ошибок.
Гороскоп на 28 июня 2019 Дева
Используйте этот день во благо. Займитесь тем проектом, про который давно думаете, но к которому никак не можете приступить. Вы и не заметите, как быстро разберетесь с ним.
Гороскоп на 28 июня 2019 Весы
Скорее всего, сегодня Вам будет очень легко избежать проблем с другими людьми, когда те захотят что-то от Вас получить. Правильно продемонстрировав свою точку зрения и показав характер, Вы сможете пресечь их надменное поведение, и больше Вас никто не станет трогать.
Гороскоп на 28 июня 2019 Скорпион
Вы любите слушать, что говорят о Вас люди. И сегодня все сложится таким образом, что окружающие начнут хвалить Вас и даже предлагать сотрудничество. Вы останетесь довольны итогами дня, и, возможно, обзаведетесь несколькими новыми друзьями.
Гороскоп на 28 июня 2019 Стрелец
Достаточно мудрые представители знака не будут подвержены манипуляциям со стороны других людей. А вот другая половина, менее сильная, может пострадать от нападок общества и поддаться манипулятивным действиям, что подвергнет их стрессу и нервозности.
Гороскоп на 28 июня 2019 Козерог
Сегодня можете не переживать за последствия своих саркастических шуток - все вокруг будут только рады слышать их. И хотя зачастую Ваши комментарии и колкости воспринимают в штыки, сегодня всё Ваше окружение будет искренне смеяться с Ваших шуток до слёз. Но это только сегодня!
Гороскоп на 28 июня 2019 Водолей
Уделите сегодня достаточно времени отдыху, когда будете работать. Потому что вечером Вас может ждать какой-то конфликт, который вымотает Вас намного сильнее, чем любой тяжкий труд. Не воспринимайте эту конфликтную ситуацию слишком близко к сердцу, просто ищите лазейки и выходите из ситуации посредством хитрых идей.
Гороскоп на 28 июня 2019 Рыбы
Кажется, на работе не стоит показывать свои слабости по поводу Вашего отношения к семье. Вы человек семейный и всегда будете защищать Ваших близких не смотря ни на что. Постарайтесь не показывать коллективу эту свою слабость, а иначе в скором времени посредством этой слабости хитрые коллеги могут попытаться манипулировать Вами.