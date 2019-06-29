Любовный гороскоп на сегодня 29 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 июня 2019 Овен

Со сколькими людьми вы теперь не общаетесь, хотя они клялись быть с вами до конца. Они теперь не звонят, не пишут, у них есть люди поважней. И вы забудьте и отпустите. Но не забывайте тех, кто все еще с вами и верит в вас, какие бы ни были обстоятельства и как бы ни меняла вас жизнь.





Любовный гороскоп на 29 июня 2019 Телец

Возможно, сегодня кто-то из вашего стана переметнется на сторону зла и попытается вставить вам палки в колеса. Но, вы без труда сможете сломать этому «нехорошему человеку» не только палки, но и руки, и ноги. Пусть берегутся.

Вы будете привлекать к себе внимание всех окружающих. Возможно вы вылили на себя флакон новых духов и этот аромат сшибает всех с ног, но скорее всего Ваше обаяние не оставит никого равнодушным. Пользуйтесь своей привлекательностью, делайте смелый шаг вперед и ваша личная жизнь круто изменится.Упорядоченность и дисциплина - вот два ключевых слова вашего сегодняшнего дня. Вы почувствуете себя в своей тарелке, лишь построив окружающих и заставив их ходить по струнке. Если поблизости окажется предмет ваших воздыханий — ему тоже достанется.Даже если вы уже давно не ребёнок, что-то детское в вас осталось. И сегодня оно проснется в вас и заявит о себе во всю мощь своего детского, но не тихого голоса. Придётся уделить ему должное внимание - как вам, так и вашему любимому человеку, иначе может подняться самый настоящий бунт.Сегодня вас будет переполнять нежность по отношению к вашему любимому человеку, и если вы ею не поделитесь, у вас есть довольно большой шанс лопнуть подобно воздушному шарику. Поэтому звезды не рекомендуют держать столько чувств в себе – расскажите о них миру!Сегодня вам будет непросто понять, чего же от вас хочет ваш любимый человек. Скорее всего, он и сам об этом знать не будет: ему захочется чего-то эдакого, а дальше – в компетенции вашего воображения. Остается надеяться на то, что оно придет вам на выручку, как уже не раз это делало.Кто бы мог подумать? Сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор. Или компьютер. Ваш любимый человек будет предпочитать его общество вашему. Впрочем, этому можно воспрепятствовать: уезжайте заблаговременно вместе туда, где экрану и монитору просто не будет места.Сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок, который вполне может изменить вашу личную жизнь в лучшую сторону, потому что вы будете бояться того, что изменения произойдут всё же в худшую. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского.Нынче даже самых жизнерадостных представителей вашего знака Зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло, и более уже не вернется. Посмотрите на эту проблему с другой стороны, ведь все новое - хорошо забытое старое. Полистайте альбомы с фотографиями, найдите старую записную книжку - не придет ли в голову мысли разыскать того, с кем вы давно уже не виделись?

Любовный гороскоп на 29 июня 2019 Водолей

Не стоит расставаться с теми, кого любишь. Как в принципе, так и в этот день особенно. Постарайтесь быть как можно ближе к вашему любимому человеку, не только физически, но и духовно. Просто обнять его в этот день будет недостаточно. Придется еще и понять.



Любовный гороскоп на 29 июня 2019 Рыбы

Сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку, да и с вашим любимым человеком тоже. Поэтому постарайтесь тщательно проработать маршрут ваших сегодняшних передвижений заранее во избежание каких бы то ни было казусов в будущем.