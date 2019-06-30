Любовный гороскоп на сегодня 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 июня 2019 Овен

Не воспринимайте физические упражнения как тоскливую необходимость, на самом деле, они могут стать замечательной игрой для всей семьи. Особенно рекомендуется привлечь этому действу детей, если же их у вас пока нет, или они слишком малы - привлекайте супруга. Есть подозрение, что варианты упражнений, которыми вам довольно легко удастся его заинтересовать, долго придумывать не придется.





Любовный гороскоп на 30 июня 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку придется несладко с вами, ибо поведение ваше будет довольно сложно предсказать и, главное, понять. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы у вашей половинки не возникло никакого дискомфорта от общения с вами.

В этот день вашему любимому человеку потребуется ваша помощь, и вам придётся приложить все возможные и невозможные усилия для того, чтобы помочь ему выбраться из того болота, в которое он нечаянно попал. Да, нелёгкая это забота – из болота тащить бегемота, но вам она по плечу.В этот день вашему любимому человеку как никогда захочется, чтобы вы были самым обаятельным и привлекательным, поэтому он всерьез займется вашим имиджем. Звезды предлагают сдаваться без сопротивления, ибо сопротивление будет воистину бесполезно.Сегодня вам захочется оградить вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто, как вам кажется, однако если вы проявите себя с лучшей стороны – у вас всё безусловно получится. Главное – не бояться трудностей и верить с в себя.В этот день вы с вашим любимым человеком будете с трудом понимать друг друга в основном, потому что у вас будет очень розниться чувство юмора. Ваши шутки не будут смешными для него, а его – для вас. Может быть, просто не стоит тогда быть несерьезными хотя бы сегодня?..Вы стоите на пороге какого-то важного поворота вашей личной жизни. В какую сторону он будет: к хорошему или к плохому, звёзды вам пока говорить не хотят, потому что иначе неинтересно будет. Просто наслаждайтесь последними минутами тишины, покоя и прозрачности ситуации…В этот день звёзды рекомендуют вам вместе с вашим любимым человеком заняться спортом, устроив пробежку по улицам или подтягивания – качания пресса – отжимания в теплом спортивном зале. Когда вы вместе усталые сядете запивать ваш спорт чаем, кофе или соком, вы почувствуете редкостную близость.«Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти!» - сегодня это не просто цитата, а руководство к действию. Если вам удастся удержать любимого рядом с собой сегодня, то и впоследствии с этим проблем быть не должно.Что бы вы ни делали сегодня – любовь вашей половинки вас хранит. Она будет вашим главным талисманом и защитит от всевозможных бед и напастей. Поэтому все рискованные дела удадутся. Впрочем, не стоит испытывать талисман на прочность, расходовать всю его энергию за один раз. Он вам еще может пригодиться!

Любовный гороскоп на 30 июня 2019 Водолей

Сегодня вы поймете, что многие действия, касающиеся вашей личной жизни, вы делаете на автомате, не особенно задумываясь над тем, зачем и почему все происходит именно так, как происходит. Если это верно и для слова «люблю», стоит задуматься о целесообразности ваших отношений.



Любовный гороскоп на 30 июня 2019 Рыбы

Что бы вы сегодня ни делали, результат вас волновать не будет. В отличие от процесса. Потому что процесс будет неразрывно связан с вашим любимым человеком, а его общество в этот день будет действовать на вас весьма благотворно. Даже если он будет рядом только мысленно.