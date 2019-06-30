Гороскоп на 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 30 июня 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 30.06.2019 - 26-27 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.06.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 30 июня 2019 Овен

Этого дня, вам возможно удастся начать дело, благодаря которому у вас появиться новый источник дохода. Следует очень хорошо и детально все продумать и только тогда принимать решение, ведь добиться успеха будет не так просто. Постарайтесь избегать на работе конфликтных ситуаций, возможно в вашем обществе есть завистники.

Постарайтесь не подписывать сегодня, важные документы и не планируйте новые дела, так как они могут не сбыться. Если сегодня, вам придётся услышать критику в свой адрес, то постарайтесь не так болезненно на это реагировать. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая.Противоречивый день, который может принести перемены, приключения, поездки. Возможно, вам сегодня предложат отправиться в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет, или наоборот, суета и попытки решать несколько дел одновременно, могут привести к ошибкам, либо финансовым потерям.День едва ли принесет какие-то кардинальные перемены. Он лучше подходит для отдыха, чем для работы и каких-то важных дел. Жизненный потенциал снижен, многие представители знака с самого утра чувствуют себя усталыми. Физическую работу, изнурительные занятия спортом лучше отложить.Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.Вам предстоит принять непростое решение. Поначалу оно покажется очень важным, но чуть позже вы поймете, что серьезной причины для переживаний не было: при любом исходе событий вы будете в выигрыше. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные мелкие покупки.Взгляд на ситуацию становится более практичным. Есть тенденция к стабилизации материального положения, хорошим заработкам в настоящем или ближайшем будущем. Однако это лишь внешние условия, а конкретные решения и действия зависят от вас. Можно планировать движение денежных средств в целом.Можно делиться с близкими своими проблемами, вместе строить планы на будущее, обсуждать общие цели. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.Личные отношения складываются непросто, но вы достаточно мудры, чтобы преодолеть все трудности и преграды, учесть интересы близких людей, избежать конфликтов с теми, кто вам дорог. Возможны поездки, которые неожиданно для вас примут романтический характер.Наберитесь терпения: рассчитывать на легкие и быстрые победы сегодня определенно не стоит. К тому же ответы на многие вопросы, волнующие вас сейчас, вы сможете получить только в конце недели. Настойчивость, с которой вы отстаиваете свои интересы, не только заслуживает уважения, но и приносит значительные плоды.

Гороскоп на 30 июня 2019 Водолей

Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.



Гороскоп на 30 июня 2019 Рыбы

Те, кто не боится тяжелой и утомительной работы, смогут достичь успехов. Да, сегодня для достижения любых целей приходится потрудиться, но дело того стоит, ведь вы, во-первых, получите щедрую награду, а во-вторых, заслужите уважение людей, поддержка которых вам еще не раз пригодится.