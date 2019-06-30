Гороскоп на 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 30 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 30 июня 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 30.06.2019 - 26-27 лунный день.
Луна в знаке зодиака 30.06.2019 - Луна в Близнецах.
Гороскоп на 30 июня 2019 Овен
Этого дня, вам возможно удастся начать дело, благодаря которому у вас появиться новый источник дохода. Следует очень хорошо и детально все продумать и только тогда принимать решение, ведь добиться успеха будет не так просто. Постарайтесь избегать на работе конфликтных ситуаций, возможно в вашем обществе есть завистники.
Постарайтесь не подписывать сегодня, важные документы и не планируйте новые дела, так как они могут не сбыться. Если сегодня, вам придётся услышать критику в свой адрес, то постарайтесь не так болезненно на это реагировать. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая.
Гороскоп на 30 июня 2019 Близнецы
Противоречивый день, который может принести перемены, приключения, поездки. Возможно, вам сегодня предложат отправиться в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет, или наоборот, суета и попытки решать несколько дел одновременно, могут привести к ошибкам, либо финансовым потерям.
Гороскоп на 30 июня 2019 Рак
День едва ли принесет какие-то кардинальные перемены. Он лучше подходит для отдыха, чем для работы и каких-то важных дел. Жизненный потенциал снижен, многие представители знака с самого утра чувствуют себя усталыми. Физическую работу, изнурительные занятия спортом лучше отложить.
Гороскоп на 30 июня 2019 Лев
Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.
Гороскоп на 30 июня 2019 Дева
Вам предстоит принять непростое решение. Поначалу оно покажется очень важным, но чуть позже вы поймете, что серьезной причины для переживаний не было: при любом исходе событий вы будете в выигрыше. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные мелкие покупки.
Гороскоп на 30 июня 2019 Весы
Взгляд на ситуацию становится более практичным. Есть тенденция к стабилизации материального положения, хорошим заработкам в настоящем или ближайшем будущем. Однако это лишь внешние условия, а конкретные решения и действия зависят от вас. Можно планировать движение денежных средств в целом.
Гороскоп на 30 июня 2019 Скорпион
Можно делиться с близкими своими проблемами, вместе строить планы на будущее, обсуждать общие цели. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.
Гороскоп на 30 июня 2019 Стрелец
Личные отношения складываются непросто, но вы достаточно мудры, чтобы преодолеть все трудности и преграды, учесть интересы близких людей, избежать конфликтов с теми, кто вам дорог. Возможны поездки, которые неожиданно для вас примут романтический характер.
Гороскоп на 30 июня 2019 Козерог
Наберитесь терпения: рассчитывать на легкие и быстрые победы сегодня определенно не стоит. К тому же ответы на многие вопросы, волнующие вас сейчас, вы сможете получить только в конце недели. Настойчивость, с которой вы отстаиваете свои интересы, не только заслуживает уважения, но и приносит значительные плоды.
Гороскоп на 30 июня 2019 Водолей
Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.
Гороскоп на 30 июня 2019 Рыбы
Те, кто не боится тяжелой и утомительной работы, смогут достичь успехов. Да, сегодня для достижения любых целей приходится потрудиться, но дело того стоит, ведь вы, во-первых, получите щедрую награду, а во-вторых, заслужите уважение людей, поддержка которых вам еще не раз пригодится.