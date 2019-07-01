Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года Овен

Вы рискуете понаделать ошибок в любви. А всё потому, что красивая внешность будет цеплять вас куда сильнее, чем ум или хороший характер. Но даже если вам не удастся вовремя включить трезвомыслие - не беда. Как известно, на ошибках учатся. А вы достаточно умны для того, чтобы убежать от проблем и сделать правильные выводы на будущее.





Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года Телец

Если у вас есть любимый человек, ваши отношения будут оставаться такими же прочными, как и были. Хотя мелкие ссоры и выяснения отношения вполне вероятны. Если же вы одиноки, не доверяйте новым поклонникам, чтобы не влипнуть в неприятную историю и попасться в сети к человеку, который поиграет вашими чувствами и разобьёт ваше сердце.

В сфере личных отношений всё будет более-менее спокойно и стабильно. Вы ощутите прилив любви и нежности к партнёру, а он, в свою очередь, будет рад ответить взаимностью на ваши нежные чувства. Если вы настроены на новые отношения, судьба может подарить неожиданное знакомство с человеком, который сначала станет вашим другом, а потом возлюбленным.Этот период хорош для тех представителей вашего знака, которые недавно расстались с любимым человеком или страдают от неразделённой любви. Новые поклонники отвлекут вас от грустных воспоминаний и заставят вновь поверить в то, что любовь и романтика существуют. Хотя, начинать новые серьёзные отношения вы, вероятно, пока ещё не готовы.Старайтесь избегать морализаторства и не напоминайте любимому человеку об ошибках, которые он совершил в далёком прошлом. Учтите, что если вы доставите партнёру слишком много неприятных эмоций, то потом вам будет трудно восстановить утерянную гармонию ваших отношений. Да и зачем вам вспоминать старое, когда у вас всё так хорошо!Ваши любовные отношения окажутся прочнее и счастливее, если вы не будете ревновать партнёра по каждому поводу. Вряд ли вашему любимому человеку понравится, если вы ни с того ни с сего закатите ему ревнивую сцену. Лучше направьте переполняющие вас эмоции в позитивное русло - организуйте партнёру романтический ужин со свечами и красивой музыкой.В любви вас ожидает немало хорошего. Вероятно, в этот период по нашему любовному гороскопу, вы достигнете пика гармонии в отношениях с постоянным любовным партнёром. Но учтите, что чем меньше окружающие люди будут знать о вашем любовном романе, тем больше вероятность, что он продлится долго и окажется удачным. Так что лучше не хвастайтесь своим счастьем!Для ваших любовных отношений эта неделя не слишком благоприятная. Но не забывайте, что в конечном итоге всё зависит от вас - от вашей снисходительности и толерантности. Если вы не будете акцентировать внимание на разногласиях с любимым человеком, а согласитесь с тем, что вас многое связывает, то у вас пройдёт всякое желание с ним ссориться.Не исключено, что на этой неделе ваш любимый человек, вольно или невольно, заденет вашу львиную гордость. И если гордыня окажется для вас важнее любви, то отношения могут оказаться под угрозой разрыва. Так что, научитесь прощать тех, кого любите. Многим одиноким представителям вашего знака эта неделя принесёт новые многообещающие знакомства.Не исключено, что из-за обилия всяческих проблем вы не сможете уделять личной жизни столько времени, сколько хотелось бы. И чтобы любимый человек не почувствовал себя прошенным и покинутым, постарайтесь встретиться с ним хотя бы на выходных и хорошо вместе повеселиться. Выезд на природу на шашлыки пойдёт на пользу вам обоим.

Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года Водолей

Любимый человек будет с вами очень искренним и откровенным. Вероятно, он взахлёб начнёт рассказывать вам о своём прошлом и о своих сокровенных переживаниях. С одной стороны, такое доверие со стороны партнёра обрадует вас и польстит вам. Но вы должны будете постараться удержаться от ревности, если вдруг услышите о его прошлых увлечениях.



Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года Рыбы

Чем больше вы будете заниматься самокопанием, тем сильнее запутаетесь с своих противоречивых мыслях и выводах. Поэтому в делах, касающихся любви и отношений, старайтесь ориентироваться не на логику, а только лишь на чувства и эмоции. Вы стопроцентно не пожалеете, если позволите своим чувствам управлять вами.