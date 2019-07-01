Гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года для Овна

На работе – сейсмическая атмосфера. Агрессия, склонность к лидерству при сотрудничестве любой ценой чревата фатальными разрушениями. Занимайтесь домашним (дачным) хозяйством, семьей, они должны быть на первом месте, а карьеристы потерпят фиаско.





Гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года для Тельца

Тем, кто застрял в философских догмах, консервативных убеждениях, навязанных извне, следует переключаться на личные взгляды, внимательно слушать голос собственных мыслей, ощущений. Они правильные.

Переосмысливайте свои поступки за последний год, кайтесь в ошибках и грехах, откупаясь благотворительностью, жертвенными поступками, милостыней. Но если труба судьбы зовет на боевую передовую, смело выходите на поле брани ради правого дела. Шлифуйте мастерство героя-бойца.Вы полны сил, энергии, в глобальных жизненных планах, бизнесе, карьере запущен процесс перемен, что в итоге приумножит материальные блага, профессиональный имидж укрепится.Амбициозное противостояние в партнерстве призвано вас не разлучить, а объединить в прочный союз, который держится на взаимных симпатиях, дружбе, уважении, любви, сотрудничестве. Будьте дипломатом, взять верх над соперниками, конкурентами не удастся. Действие равно противодействию.Самый драгоценный капитал – достойные старые друзья, с которыми в свое время пуд соли съели. На них и опирайтесь. Очень кстати организовать дружеские "посиделки", они прекрасно украсит ваш развлекательный досуг.Для достижения поставленной цели объединяйтесь с близкими по духу людьми. Формула успеха: "просят — помогите", поделитесь опытом, но меру следует знать, не позволяйте паразитам садиться на спину.Судьба детей нынче на первом плане. Принимайте активное участие в их жизни, но не прессингуйте, дайте цветам распуститься самостоятельно. Совместный досуг, "вылазки" на природу, даже если это напрягает, нужны (по кармическим причинам).Вас ждет экскурс в прошлое, в событийных сценариях случайных людей не будет. Только кармические должники, с которыми предстоит "расплачиваться", решая их проблемы. Работайте на отдачу, не требуя ничего взамен. Сделали добро, получив облегчение в душе, значит все замечательно!Если вы следуете творческому призванию, профессия отвечает честолюбивым устремлениям, боритесь за место под солнцем, укрепляйте карьерный фундамент. В ваших руках судьбы других людей, авторитет в социуме высокий, ставьте перед собой высокую благородную цель и уверенно шагайте к ней, опираясь на практичных влиятельных друзей.

Гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года для Водолея

Будущее иллюзорно, поэтому не стройте перспективные планы, чтобы потом не сожалеть. Имейте дело с духовными друзьями, а тех товарищей, что хотят вас "поиметь", обходите стороной. Бизнес с друзьями — партнерами обречен на неудачу.



Гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года для Рыб

Если вы востребованы — это замечательно! Вдохновляет к жизни, зажигает творческим энтузиазмом. Только не навязывайте собственные услуги. С радостью помогайте, идите навстречу пожеланиям. При этом требуйте бартерной платы, безвозмездный труд противопоказан.