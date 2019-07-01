Гороскоп на 1 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 2 июля 2019 года в 22:16. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 1 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 1.07.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 1.07.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 1 июля 2019 Овен

Сегодня можно браться за работу без особого энтузиазма, так как высоких результатов от неё вы всё равно не получите, но следите за тем, чтобы не попасться руководству на глаза. Сегодня опасно нагнетать гнев людей способных повлиять на вас.

Непростой, но очень интересный день. Могут возникнуть проблемы с людьми которым вы доверяли, а надо было бы держаться от них подальше. Возможны финансовые затруднения, так что перед тем чтобы что-то купить подумаете несколько раз - нужно ли вам это?Напряженный день. Могут возникнуть проблемы с разговором на деловые темы с другими людьми, вы не хотите искать компромисс, вы будете настаивать на своём. Лишь наедине с самим собой вы будете чувствовать себя комфортно.Сегодня можно добиться каких-то целей, но для этого вам придется серьезно и усердно трудиться, кровью и потом. Также нужно сосредоточиться на чем-то одном, это повысит ваши шансы на успех.Вас ждут хорошие новости – причем, возможно, настолько хорошие, что вы даже не сразу в них поверите. Возможно получение деловых предложений, которые откроют перед вами новые горизонты; не исключена и встреча с человеком, общение с которым будет радовать вас не один год.Не все получается сразу, но вы настойчивы и не сдаетесь, даже если приходится вступить в схватку с сильным врагом. Умение защищать свои интересы, никого при этом не обижая, вам очень пригодится: именно благодаря ему вы избежите конфликтов.За любые дела беритесь решительно и не сомневайтесь в том, что добьетесь в них успеха. В этот день вы сможете проявить свои лучшие качества, блеснуть талантами, о которых раньше никто не догадывался, произвести хорошее впечатление на людей, поддержка которых дорогого стоит.Для вас этот день будет не самым простым и приятным: хочется действовать, и действовать решительно, однако вам совершенно ясно, что момент для этого сейчас крайне неподходящий. Чтобы не сидеть, сложа руки, вы придумываете себе какие-то занятия, часто бесполезные, а порой и опасные.Важными делами лучше заниматься в первой половине дня: именно в это время вероятность довести их до победного финала будет особенно высокой. Но со временем влияние позитивных тенденций слабеет, и вы сталкиваетесь с проблемами, справиться с которыми в одиночку очень трудно. Помочь могут старые друзья, к новым же знакомым стоит отнестись настороженно.Вы охотно беретесь за любые дела, которые могут принести прибыль – в том числе рискованные. Последствия такого поведения предсказать трудно; слишком многое зависит от людей, которые вас окружают, а также от того, как вы выбираете союзников.

Гороскоп на 1 июля 2019 Водолей

В первой половине дня могут возникать профессиональные проблемы, особенно у Водолеев, чья работа требует творческого подхода и связана с решением нестандартных задач. Хорошие идеи у вас появляются, но почти всегда не вовремя; к тому же вы склонны делиться своими замыслами с людьми, совершенно не заслуживающими доверия.



Гороскоп на 1 июля 2019 Рыбы

Если в последнее время Вы не находили времени на развлечения и отдых, то это исключительно Ваша вина. Вы вполне можете выделить на это несколько минут в своем рабочем графике. Главное не перегибайте палку и не позволяйте себе расслабляться окончательно.