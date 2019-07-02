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Любовный гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 157
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 2 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Овен
Если вы не вполне уверены в чувствах вашего любимого человека по отношению к вам, не стоит его знакомить с вашим лучшим другом или подругой: вполне возможно, что впоследствии вам придётся быть свидетелем на их свадьбе. Если вы уверены, что этот человек нужен именно вам, повремените со знакомством.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Телец
Сегодня от вас потребуют не слов любви, не нежности и не подарков - а способности выслушать и понять. Не разочаруйте любимого человека, ему действительно это необходимо, а с вас не убудет.

Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года

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Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Близнецы
Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что вы умеете плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает вас неповторимым.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Рак
В этот день вам довольно трудно будет внятно изложить свою мысль вашему любимому человеку. Поэтому он вполне сможет понять вас превратно, а то и не понять вовсе. Впрочем, если он прислушается не только к словам, но и к своей интуиции, проблем во взаимопонимании не будет.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Лев
Сегодня звезды советуют вам поиграть в измену. Не изменить – а именно поиграть. Примите приглашение в кафе от человека, давно смотрящего на вас томным взглядом, или пригласите в кино симпатичную сотрудницу. Это внесет романтики в вашу жизнь и еще раз даст понять, что ваша половинка – лучшая.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Дева
Сегодня вам и вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам. Идеальным вариантом было бы, конечно, пустынное место, где можно почувствовать себя единственными во Вселенной, однако это в наши беспокойные дни небезопасно. Поэтому проще ограничиться темнотой.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Весы
В этот день вам неизменно будет сопутствовать удача. Даже если вы не уверены, делать что-либо или не делать, получится или не получится – делайте, получится. Так что если вы давно хотели поговорить о чем-то серьезном с вашей половинкой – лучше это сделать сегодня. Удача – это дама, отличающаяся редкостным непостоянством, завтра она может вам и изменить.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Скорпион
В этот день звезды будут на вашей стороне, а значит, удача вам улыбнется и каждое ваше желание обязательно исполнится. Только загадайте что-нибудь действительно радостное, яркое и удивительное, чтобы потом не пришлось жалеть об упущенных возможностях. Личной жизни это тоже касается.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Стрелец
Сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком неожиданно изменятся в лучшую сторону. Причем настолько неожиданно, что вы будете долго искать подвох в произошедшем, ибо будете просто не в состоянии поверить в свое счастье. И все же звезды очень советуют не тратить драгоценное время на бесполезную рефлексию, а бросаться в счастье с головой.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Козерог
Даже если вы сегодня поссорились с вашим любимым человеком, не стоит ни с кем делиться переживаниями. Недоразумение, возникшее между вами, совсем скоро уляжется, а вот неприязнь по отношению к нему у ваших друзей и знакомых останется. Как вам потом с нею бороться?..

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Водолей
Будьте внимательны к тому, что вам говорит ваш любимый человек. Не потому что он скажет что-либо принципиально важное, а потому что однажды вы вспомните эти слова, к месту и вовремя, чем его приятно удивите. Людям всегда нравится, когда их цитируют.

Любовный гороскоп на 2 июля 2019 Рыбы
Позвольте себе сегодня немного побыть ребёнком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.

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